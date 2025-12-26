लंदन में भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या की पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है. इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है. शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को ब्रीफिंग के दौरान MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम उन्हें वापस लाएंगे, हमारी कई देशों के साथ बातचीत चल रही है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि जो लोग भारत में कानून के तहत भगोड़े और वांछित घोषित हैं, उन्हें देश में वापस लाया जाए. इसके लिए हम कई सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और अन्य प्रक्रियाएं भी जारी हैं.” उन्होंन कहा कि इसमें कई स्तर की कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, लेकिन हम उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वे यहां की अदालतों के सामने कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकें.”

माल्या के जन्मदिन पर वायरल हुआ था वीडियो

दरअसल, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया भगोड़े विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर वायरल हुए एक वीडियो के सामने आने के बाद आई है. यह वीडियो भारत के दूसरे भगोड़े ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. इस वीडियो में दोनों ने खुद को भारत का दो सबसे बड़ा भगोड़ा बताया. ललित मोदी के शेयर करने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया.

भगोड़े ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “चलो कुछ ऐसा करते हैं जो इंटरनेट पर तहलका मचा दे. हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त विजय माल्या. लव यू.”