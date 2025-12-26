DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं

तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला टीम को 8 विकेट से हराया. टॉस जीतकर हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी चुनी थी, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने सही साबित किया. रेणुका सिंह ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए. इसी के साथ दीप्ति शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, वह टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं. कोई भारतीय पुरुष क्रिकेटर भी इस आंकड़े को नहीं छू सका है.

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास

श्रीलंका की पारी का पहला ही विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया था, उन्होंने विरोधी टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू को आउट किया. अट्टापट्टू 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन बना पाई. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने कविशा दिलहरी (20) के रूप में अपना 150वां टी20 इंटरनेशनल विकेट लिया. वह पहली भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लिए हैं.

पुरुष क्रिकेट में भी भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के नाम 110 टी20 विकेट हैं. दीप्ति शर्मा ने तीसरे टी20 में तीसरा विकेट मालशा शेहानी के रूप में लिया, उन्होंने शेहानी को बोल्ड किया. दीप्ति ने 4 ओवरों के स्पेल में 4.50 की इकॉनमी से मात्र 18 रन ही दिए.

भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

तीसरसे टी20 में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 112 रन बना पाई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए शैफाली वर्मा ने 79 रनों की शानदार पारी खेली. 42 गेंदों में खेली इस तूफानी पारी में शैफाली ने 3 छक्के और 11 चौके लगाए. स्मृति मंधाना का बल्ला आज नहीं चला, वह 6 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुईं.

जेमिमा रोड्रिगेज ने 15 गेंदों में 9 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर 18 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहीं. भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट से मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

Deepti Sharma becomes only the 2nd bowler to pick 150+ T20I wickets after Megan Schutt! 🚨



What a player, what an achievement 🙌#INDvSL 3rd T20I, LIVE NOW 👉 https://t.co/Y8Q1bsegpT pic.twitter.com/1Gp8zQdYru — Star Sports (@StarSportsIndia) December 26, 2025

दीप्ति शर्मा के इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट, 121 वनडे और 131 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 20, 162 और 151 विकेट्स लिए हैं. 28 वर्षीय ऑलराउंडर ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुनी गई थी.