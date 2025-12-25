दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर

नार्कोलेप्सी मुख्य रूप से दो तरह की होती है. टाइप 1 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के साथ), इस प्रकार में नींद के साथ-साथ अचानक मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. हंसने, गुस्सा आने या भावुक होने पर शरीर ढीला पड़ सकता है. व्यक्ति गिर सकता है या बोलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि इस दौरान व्यक्ति होश में रहता है. इसके बाद टाइप 2 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के बिना) में व्यक्ति को दिन में बहुत नींद आती है, लेकिन मांसपेशियों की कमजोरी नहीं होती क्योंकि लक्षण हल्के लगते हैं, इसलिए इसका निदान देर से हो पाता है.