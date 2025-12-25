हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर

दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर

यह एक गंभीर बीमारी नार्कोलेप्सी का संकेत हो सकता है. नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो मस्तिष्क की नींद और जागने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Dec 2025 12:33 PM (IST)
यह एक गंभीर बीमारी नार्कोलेप्सी का संकेत हो सकता है. नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो मस्तिष्क की नींद और जागने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है.

अक्सर हम दिन में नींद आने को थकान, तनाव या कम सोने का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी रात सोने के बाद भी दिन में बार-बार सो जाता है, बात करते समय या खाते समय झपकी लेने लगता है, तो यह एक गंभीर बीमारी नार्कोलेप्सी का संकेत हो सकता है. नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो मस्तिष्क की नींद और जागने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है.डॉक्टरों के अनुसार, यह बीमारी कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसके प्रभाव व्यक्ति की पढ़ाई, काम और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं.

नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दिन में अचानक और ज्यादा नींद आने लगती है. यह नींद व्यक्ति की इच्छा के बिना आती है और कभी भी, कहीं भी आ सकती है. यह बीमारी आमतौर पर 10 से 30 साल की उम्र के बीच शुरू होती है और लंबे समय तक बनी रहती है.
नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दिन में अचानक और ज्यादा नींद आने लगती है. यह नींद व्यक्ति की इच्छा के बिना आती है और कभी भी, कहीं भी आ सकती है. यह बीमारी आमतौर पर 10 से 30 साल की उम्र के बीच शुरू होती है और लंबे समय तक बनी रहती है.
नार्कोलेप्सी मुख्य रूप से दो तरह की होती है. टाइप 1 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के साथ), इस प्रकार में नींद के साथ-साथ अचानक मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. हंसने, गुस्सा आने या भावुक होने पर शरीर ढीला पड़ सकता है. व्यक्ति गिर सकता है या बोलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि इस दौरान व्यक्ति होश में रहता है. इसके बाद टाइप 2 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के बिना) में व्यक्ति को दिन में बहुत नींद आती है, लेकिन मांसपेशियों की कमजोरी नहीं होती क्योंकि लक्षण हल्के लगते हैं, इसलिए इसका निदान देर से हो पाता है.
नार्कोलेप्सी मुख्य रूप से दो तरह की होती है. टाइप 1 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के साथ), इस प्रकार में नींद के साथ-साथ अचानक मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. हंसने, गुस्सा आने या भावुक होने पर शरीर ढीला पड़ सकता है. व्यक्ति गिर सकता है या बोलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि इस दौरान व्यक्ति होश में रहता है. इसके बाद टाइप 2 नार्कोलेप्सी (कैटेपलेक्सी के बिना) में व्यक्ति को दिन में बहुत नींद आती है, लेकिन मांसपेशियों की कमजोरी नहीं होती क्योंकि लक्षण हल्के लगते हैं, इसलिए इसका निदान देर से हो पाता है.
Published at : 25 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Sleep Disorder Narcolepsy Excessive Daytime Sleepiness Excessive Sleepiness

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना धुंध, कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह हुआ प्रभावित

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
इस्लामिक देश पाकिस्तान अब दुनिया को पिलाएगा शराब, मुनीर के घर के पास फैक्ट्री, 50 साल बाद हटा बैन
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
यूटिलिटी
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
न्यू ईयर पर घर को बनाना है बार तो खर्च करने होंगे इतने रुपये, गेस्ट के हिसाब से जानें खर्च
हेल्थ
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
एकदम ठीक है कोलेस्ट्रॉल, फिर भी कैसे आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
ब्रिटेन और अमेरिका में शादी का नया ट्रेंड, डांस छोड़ गेमिंग का मजा, वेडिंग रिसेप्शन बन गया गेमिंग जोन
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
