सर्दियों में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च क्यों बन जाते हैं किचन का जरूरी हिस्सा? जानें इनके फायदे

वहीं सर्दियों में खाना आमतौर पर ज्यादा भारी और भरपूर होता है. ऐसे में पाचन को एक्स्ट्रा सहारे की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हल्दी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण खाने को हल्का महसूस कराने में मदद करती है. वहीं काली मिर्च पेट को सक्रिय करती हैं और पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है. गुड़ टेस्ट को संतुलित करता है और अक्सर भोजन के बाद लिया जाता है, ताकि खाना शरीर पर भारी न पड़े.