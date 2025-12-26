एक्सप्लोरर
सर्दियों में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च क्यों बन जाते हैं किचन का जरूरी हिस्सा? जानें इनके फायदे
हल्दी शरीर को धीरे-धीरे गर्म करती है या ऐसी गर्माहट है जो खाने के बाद भी बनी रहती है. वहीं काली मिर्च तेज असर वाली गर्मी देती है जो सूप या गर्म ड्रिंक्स में तुरंत महसूस होती है.
सर्दी आते ही सबका खानपान बदलने लगता है. सर्दियों में खाना थोड़ा भारी हो जाता है, ड्रिंक गर्म हो जाते हैं और शरीर ठंड में ऐसे स्वाद चाहता है जो अंदर से स्थिरता और गर्माहट दें. ऐसे मौसम में हल्दी, गुड़ और काली मिर्च लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं. यह तीनों ही मसाले नए नहीं हैं, लेकिन सर्दियों में मिलकर खाने का स्वाद और शरीर की प्रतिक्रिया दोनों को प्रभावित करते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्दियों में हल्दी गुड़ और काली मिर्च किचन का जरूरी हिस्सा क्यों बन जाते हैं और इनका शरीर पर क्या असर पड़ता है.
