क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
अक्सर लोग इसे डर, कमजोरी या मानसिक घबराहट से जोड़ देते हैं, जबकि असल में यह शरीर की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है. आइए जानते हैं कि यह समस्या कितनी खतरनाक होती है?
बहुत से लोगों को खून देखते ही चक्कर आने लगते हैं या वे बेहोश हो जाते हैं. यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक काफी आम समस्या है. अक्सर लोग इसे डर, कमजोरी या मानसिक घबराहट से जोड़ देते हैं, जबकि असल में यह शरीर की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है. ज्यादातर मामलों में यह जानलेवा नहीं होती, लेकिन सही जानकारी न होने पर चोट लगने का खतरा जरूर बढ़ जाता है.
Published at : 25 Dec 2025 07:04 AM (IST)
