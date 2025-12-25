क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?

खून देखकर बेहोशी को मेडिकल भाषा में वासोवागल सिंकोप कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति खून, चोट या किसी अचानक तनावपूर्ण स्थिति को देखता है, तो शरीर का नर्वस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इसके कारण दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड वैसल्स फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है. इन सबका नतीजा यह होता है कि दिमाग तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, और व्यक्ति को चक्कर आकर बेहोशी हो सकती है. यह डर से ज्यादा शरीर की ऑटोमैटिक प्रतिक्रिया है.