क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?

क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?

अक्सर लोग इसे डर, कमजोरी या मानसिक घबराहट से जोड़ देते हैं, जबकि असल में यह शरीर की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है. आइए जानते हैं कि यह समस्या कितनी खतरनाक होती है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Dec 2025 07:04 AM (IST)
अक्सर लोग इसे डर, कमजोरी या मानसिक घबराहट से जोड़ देते हैं, जबकि असल में यह शरीर की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है. आइए जानते हैं कि यह समस्या कितनी खतरनाक होती है?

बहुत से लोगों को खून देखते ही चक्कर आने लगते हैं या वे बेहोश हो जाते हैं. यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक काफी आम समस्या है. अक्सर लोग इसे डर, कमजोरी या मानसिक घबराहट से जोड़ देते हैं, जबकि असल में यह शरीर की स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है. ज्यादातर मामलों में यह जानलेवा नहीं होती, लेकिन सही जानकारी न होने पर चोट लगने का खतरा जरूर बढ़ जाता है.

खून देखकर बेहोशी को मेडिकल भाषा में वासोवागल सिंकोप कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति खून, चोट या किसी अचानक तनावपूर्ण स्थिति को देखता है, तो शरीर का नर्वस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इसके कारण दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड वैसल्स फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है. इन सबका नतीजा यह होता है कि दिमाग तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, और व्यक्ति को चक्कर आकर बेहोशी हो सकती है. यह डर से ज्यादा शरीर की ऑटोमैटिक प्रतिक्रिया है.
खून देखकर बेहोशी को मेडिकल भाषा में वासोवागल सिंकोप कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति खून, चोट या किसी अचानक तनावपूर्ण स्थिति को देखता है, तो शरीर का नर्वस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इसके कारण दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड वैसल्स फैल जाती हैं, ब्लड प्रेशर गिर जाता है. इन सबका नतीजा यह होता है कि दिमाग तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, और व्यक्ति को चक्कर आकर बेहोशी हो सकती है. यह डर से ज्यादा शरीर की ऑटोमैटिक प्रतिक्रिया है.
हमारा दिमाग लगातार ऑक्सीजन और खून की सप्लाई पर निर्भर करता है. जब किसी वजह से कुछ पलों के लिए यह सप्लाई कम हो जाती है, तो शरीर संकेत देने लगता है, जैसे सिर हल्का लगना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, मतली, कमजोरी. अगर उस समय सही कदम न उठाए जाएं, तो व्यक्ति पूरी तरह बेहोश हो सकता है. शरीर व्यक्ति को जमीन पर लाने की कोशिश करता है ताकि दिमाग को दोबारा खून मिल सके.
हमारा दिमाग लगातार ऑक्सीजन और खून की सप्लाई पर निर्भर करता है. जब किसी वजह से कुछ पलों के लिए यह सप्लाई कम हो जाती है, तो शरीर संकेत देने लगता है, जैसे सिर हल्का लगना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, मतली, कमजोरी. अगर उस समय सही कदम न उठाए जाएं, तो व्यक्ति पूरी तरह बेहोश हो सकता है. शरीर व्यक्ति को जमीन पर लाने की कोशिश करता है ताकि दिमाग को दोबारा खून मिल सके.
Published at : 25 Dec 2025 07:04 AM (IST)
