इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज

ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह शरीर में इन्सुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाती है. ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है. खासतौर पर ओवरवेट, मोटापा या पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस फर्टिलिटी को प्रभावित करती है. कई रिसर्च बताती है कि मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं में ओव्युलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर होती है. आमतौर पर हफ्ते के ज्यादातर दिनों में 30 से 35 मिनट तेज चलना फायदेमंद माना जाता है.