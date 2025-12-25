हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज

इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज

ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह शरीर में इन्सुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाती है. ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Dec 2025 07:15 PM (IST)
ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह शरीर में इन्सुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाती है. ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है.

आज के समय में कई कपल्स इनफर्टिलिटी यानी गर्भधारण में परेशानी या बार-बार मिसकैरेज की समस्या से जूझ रहे हैं. वहीं महिलाओं की फर्टिलिटी में उम्र का एक बड़ा फैक्टर है. खास तौर पर 35 साल के बाद इसमें तेजी से गिरावट आती है, हालांकि उम्र के अलावा भी कई कारण होते हैं जो कंसीव करने में रुकावट बनते हैं. दबाव और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज शरीर को नेचुरल कंसीव करने या आईवीएफ जैसी प्रक्रियाओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है. यह एक्सरसाइज इलाज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में फर्टिलिटी से जुड़े नतीजे को बेहतर बना सकती है.

ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह शरीर में इन्सुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाती है. ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है. खासतौर पर ओवरवेट, मोटापा या पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस फर्टिलिटी को प्रभावित करती है. कई रिसर्च बताती है कि मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं में ओव्युलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर होती है. आमतौर पर हफ्ते के ज्यादातर दिनों में 30 से 35 मिनट तेज चलना फायदेमंद माना जाता है.
ब्रिस्क वॉकिंग एक आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह शरीर में इन्सुलिन सेंसटिविटी को बेहतर बनाती है. ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है. खासतौर पर ओवरवेट, मोटापा या पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं में इन्सुलिन रेजिस्टेंस फर्टिलिटी को प्रभावित करती है. कई रिसर्च बताती है कि मीडियम लेवल की एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं में ओव्युलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर होती है. आमतौर पर हफ्ते के ज्यादातर दिनों में 30 से 35 मिनट तेज चलना फायदेमंद माना जाता है.
एरोबिक एक्सरसाइज शरीर के अंदरूनी चर्बी कम करने और इंसुलिन के सही उपयोग में मदद करती है. इससे हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है जो अनोव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी और पीसीओएस से जुड़ी समस्याओं में मददगार है. रिसर्च के अनुसार पीसीओएस और मोटापे से जूझ रही महिलाओं में एरोबिक एक्सरसाइज ओव्यूलेशन दोबारा शुरू करने में मदद कर सकती है. वहीं मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से प्रेगनेंसी के चांस बेहतर होते हैं.
एरोबिक एक्सरसाइज शरीर के अंदरूनी चर्बी कम करने और इंसुलिन के सही उपयोग में मदद करती है. इससे हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है जो अनोव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी और पीसीओएस से जुड़ी समस्याओं में मददगार है. रिसर्च के अनुसार पीसीओएस और मोटापे से जूझ रही महिलाओं में एरोबिक एक्सरसाइज ओव्यूलेशन दोबारा शुरू करने में मदद कर सकती है. वहीं मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से प्रेगनेंसी के चांस बेहतर होते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Female Infertility Issues Difficulty In Conceiving Natural Conceive Tips

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
वीडियोज

Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद यूनुस सरकार को बड़ा झटका | Osman Hadi
Indian Aviation में नई उड़ान , Al Hind Air और FlyExpress की entry से बढ़ेगी टक्कर | Paisa Live
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Dhurandhar Interview: Naveen Kaushik के High-Octane Action, Behind-the-Scenes Fun और Part 2 की Excitement
Bangladesh Violence: Bangladesh की नई राजनीतिक चाल, India के साथ रिश्तों में बढ़ती दूरी |ABPLIVE

