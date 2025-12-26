बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कोई 'दबंग' कहता है, तो कोई 'भाईजान' के नाम से बुलाता है, तो कोई 'सुल्तान' कहकर पुकारता है. उनके अंदर की खासियत यह है कि वे मामूली से मामूली किरदार को भी अपने अंदाज और मुस्कान से खास बना देते हैं. उनके डायलॉग सिंपल होते हैं, और डांस सरल होता है, लेकिन फिर भी वायरल हो जाते हैं. उनकी एक्टिंग इतनी दमदार है कि वे हर किरदार में जान डाल देते हैं.

सलमान की पहली फिल्म

सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ. उनके पिता सलीम खान मशहूर स्क्रिप्ट राइटर हैं. फिल्मों और सितारों के बीच पले-बढ़े सलमान ने 1988 में 'बीवी हो तो ऐसी' से अपने करियर की शुरुआत की





सलमान खान को असली पहचान उन्हें 1989 में आई 'मैंने प्यार किया' से मिली. इस फिल्म ने सलमान को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. उसके बाद उनकी फिल्मों की झड़ी लगी, जो हर बार दर्शकों के दिलों को जीतती रही.

इन किरदारों ने बनाई खास पहचान

सलमान ने अपने करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए. 'बजरंगी भाईजान' में उन्होंने मासूम बच्ची की मदद करने वाला किरदार निभाया और लोगों का दिल जीता. 'टाइगर जिंदा है' में उन्होंने देशभक्ति और एक्शन का पूरा जादू दिखाया. 'किक' में एडवेंचर और मस्ती का तड़का लगाया. इसके अलावा, 'तेरे नाम', 'वीर', 'हम साथ साथ हैं', 'जय हो', 'वांटेड', 'प्रेम रतन धन पायो', और 'भारत' जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदारों के जरिए एक्टिंग का लोहा मनवाया.





बिजनेस में भी माहिर हैं भाईजान

सलमान सिर्फ एक्टिंग में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स भी शुरू की है. इस प्रोडक्शन के तहत उन्होंने 'वांटेड', 'भारत', और 'सुल्तान' जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस कीं. उनकी कंपनी ने कई नई प्रतिभाओं को बॉलीवुड में आने का मौका दिया. इसके अलावा, सलमान टीवी होस्टिंग में भी सफल रहे हैं.

उन्होंने 'बिग बॉस' के कई सीजन होस्ट किए, जहां उनका अंदाज, फैंस से बातचीत, मजाक और ह्यूमर लोगों को बेहद पसंद आते हैं. सलमान का होस्टिंग स्टाइल भी उसी तरह लोकप्रिय हुआ, जैसे उनकी फिल्मों के डायलॉग.





इन अवार्ड्स हुए सम्मानित

सलमान खान ने मेहनत के दम पर कई अवार्ड्स भी हासिल किए. उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, आईफा अवॉर्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत तमाम अवॉर्ड्स जीते. वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ब्रांड, एक हीरो और एक सुपरस्टार हैं.