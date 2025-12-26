हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षावर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स

वर्दी के सितारों में छुपी पहचान, पुलिस की यूनिफॉर्म कैसे बताती है रैंक और रुतबा; जानें डिटेल्स

पुलिस की वर्दी सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि पद और जिम्मेदारी का संकेत भी होती है. कांस्टेबल से लेकर IPS तक, हर रैंक की वर्दी पर लगे स्टार और बैज अधिकारी की पोस्ट और ताकत बताते हैं.  

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Dec 2025 05:38 PM (IST)
भारत में पुलिस सेवा देश की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है. लाखों पुरुष और महिला पुलिसकर्मी देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात जुटे रहते हैं. हर राज्य की अपनी पुलिस फोर्स है और हर पुलिसकर्मी कठिन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद इस सेवा में शामिल होता है. पुलिसकर्मियों की यूनिफॉर्म पर लगे स्टार्स और बैज उनके पद के हिसाब से तय होते हैं. हर प्रमोशन के साथ उनकी वर्दी में बदलाव आता है. आइए जानते हैं...

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG)

IG या पुलिस महानिरीक्षक की वर्दी पर एक तलवार और स्टार रहता है. बैज पर IPS अंकित होता है. इसके अलावा इनके बैज पर आईपीएस लिखा होता है. ये पुलिस महकमे का एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है.

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DIG)

DIG को पुलिस उपमहानिरीक्षक भी कहा जाता है. उनकी वर्दी पर IPS लिखा होता है और अशोक स्तंभ के साथ तीन स्टार रहते हैं.

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP)

SSP बड़े शहरों में तैनात होते हैं. वर्दी पर अशोक स्तंभ और दो स्टार होते हैं.

सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP)

SP या डीसीपी के पद पर रहते हैं. उनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है.

असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP)

ASP को एडिशनल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी कहा जाता है. IPS परीक्षा पास करने के बाद यह पहली रैंक होती है. वर्दी पर केवल अशोक स्तंभ होता है. इस पद को सेना के कैप्टन के बराबर माना जाता है.

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP)

DSP राज्य की पुलिस का प्रतिनिधि होता है. इस पद की वर्दी पर लाल और खाकी रंग का बैज होता है, जिस पर तीन स्टार लगे होते हैं.
 
इंस्पेक्टर

इंस्पेक्टर किसी भी थाने का प्रभारी होता है. उसकी वर्दी पर लाल और नीली पट्टी होती है, जिस पर तीन स्टार लगे होते हैं.

सब-इंस्पेक्टर (SI)

सब-इंस्पेक्टर थाने का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है. इसकी वर्दी पर लाल और नीली पट्टी के साथ दो स्टार लगे होते हैं. यह पद सेना के सूबेदार के बराबर होता है.
 
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI)

ASI हेड कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर होता है. इसकी वर्दी पर एक लाल और नीली पट्टी के साथ एक स्टार लगा होता है.

हेड कांस्टेबल

हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी होती है, जिस पर पीले रंग की दो पट्टियां लगी होती हैं. कुछ राज्यों में बैज पर लाल रंग की पट्टियां भी होती हैं. सीनियर कांस्टेबल की वर्दी में बैज की जगह पर काले रंग की पट्टी और ऊपर पीली पट्टियां होती हैं.
 
कॉन्स्टेबल

पुलिस विभाग में कॉनस्टेबल सबसे शुरुआती पद होता है. उनकी वर्दी पर कोई बैज या स्टार नहीं होता. लेकिन यह पद सबसे महत्वपूर्ण होता है. कॉन्स्टेबल को भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होती है.

यह भी पढ़ें -  डॉक्टर बनने का रास्ता आसान? 2026 में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, MBBS सीटों में बड़ा इजाफा

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 05:38 PM (IST)
