क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
कभी-कभी तो हम खुद से भी कह देते हैं कि हमें बिजी रहना पसंद है और यही हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा बिजी रहने की आदत हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है?
आज की जिंदगी में हम सभी बिजी रहने के आदी हो गए हैं पूरा दिन मीटिंग, ईमेल, काम और सोशल मीडिया में गुजर जाता है.कभी-कभी तो हम खुद से भी कह देते हैं कि हमें बिजी रहना पसंद है और यही हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा बिजी रहने की आदत हमारी स्वास्थ्य और स्थिति के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है.
Published at : 24 Dec 2025 10:10 AM (IST)
