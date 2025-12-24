क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?

हम अक्सर बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी समझते हैं. लेकिन सच यह है कि लगातार काम करना आपके शरीर और मन पर दबाव डालता है. लगातार बिजी रहने से तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) बढ़ जाता है. नींद हल्की हो जाती है और मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं. सिरदर्द, पेट की समस्या और बार-बार बीमार पड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान का नियम है. आपका शरीर लगातार दबाव महसूस कर रहा है, भले ही आप कहें कि सब ठीक है.