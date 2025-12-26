सीरिया में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है. धमाके की सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सीरियाई सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच में जुट गई है.

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारी इस्साम नामेह ने कहा कि यह विस्फोट शुक्रवार (26 दिसंबर 2025) की दोपहर इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर हुआ. ये समय आमतौर पर मस्जिदों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है. सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी नजीब अल-नासान के अनुसार, 21 अन्य लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं.

'मस्जिद के अंदर लगाए गए विस्फोटक'

सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी SANA की ओर से जारी की गई तस्वीरों में मस्जिद के अंदर खून से सने कालीन, दीवारों में छेद, टूटी हुई खिड़कियां और आग से हुए नुकसान को दिखाया गया है. सुरक्षा सूत्रों के हवाले से SANA ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि मस्जिद के अंदर विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे. गृह मंत्रालय के अनुसार, अधिकारी दोषियों की तलाश कर रहे हैं और घटनास्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है.

'इस हमले का उद्देश्य सीरिया को अस्थिर करना'

विस्फोट के कुछ घंटों बाद, सीरियाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आतंकवादी हमले की निंदा की और इसे मानवीय और नैतिक मूल्यों पर कायरतापूर्ण हमला बताया. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'इस हमले का उद्देश्य सीरिया को अस्थिर करना और वहां के लोगों के धैर्य की परीक्षा लेना है.'

सीरिया में लंबे समय तक सत्ता में रहे अलावी नेता बशर अल-असद को पिछले साल विद्रोहियों के हमले में सत्ता से हटाए जाने और सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद से सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं. इसी महीने की शुरुआत में मध्य सीरिया में दो अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक की हमलावर ने हत्या कर दी थी, जिसे अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट का संदिग्ध सदस्य बताया था.