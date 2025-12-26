एक्सप्लोरर
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
यूटीआई तब होता है, जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं. ज्यादातर मामलों में यह बैक्टीरिया व्यक्ति के अपने शरीर से ही आते हैं, खासकर आंतों में पाए जाने वाले E.coli बैक्टीरिया.
पब्लिक टॉयलेट का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डर बैठ जाता है. खासतौर पर महिलाएं अक्सर यह सोचकर टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचती है कि कहीं संक्रमण न हो जाए. लेकिन क्या सच में पब्लिक टॉयलेट यूटीआई की वजह बनते हैं या फिर यह सिर्फ एक आम गलतफहमी है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या सच में पब्लिक टॉयलेट से यूटीआई होता है और इसे लेकर डॉक्टर क्या सच्चाई बताते हैं..
1/6
2/6
Published at : 26 Dec 2025 08:02 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
हेल्थ
5 Photos
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
हेल्थ
7 Photos
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
हेल्थ
6 Photos
क्या आप भी हर वक्त रहते हैं बिजी, जानें यह आदत आपकी सेहत को कितना पहुंचाती है नुकसान?
हेल्थ
7 Photos
भारत में कितने रुपये में होती है जेंडर चेंज कराने की सर्जरी, जानें पूरा खर्च और प्रक्रिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
गुजरात
वीडियो: 10वीं मंजिल से गिर गए थे नितिनभाई, 8वीं फ्लोर की खिड़की में अटके! रेस्क्यू देख थम गई लोगों की सांसें
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
हेल्थ
5 Photos
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion