क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके

दरअसल यूटीआई तब होता है, जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं. ज्यादातर मामलों में यह बैक्टीरिया व्यक्ति के अपने शरीर से ही आते हैं, खासकर आंतों में पाए जाने वाले E. coli बैक्टीरिया. यह स्किन के जरिए यूरिनरी ओपनिंग तक पहुंचते हैं. यानी यूटीआई का सीधा संबंध टॉयलेट सीट से नहीं बल्कि बैक्टीरिया के शरीर में मूवमेंट्स से होता है.