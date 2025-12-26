कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेट की चर्बी सिर्फ आपके लुक को प्रभावित नहीं करती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है. ऐसे में योगासन एक नेचुरल और सुरक्षित तरीका है, जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Dec 2025 10:03 AM (IST)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय बहुत कम बचता है. अनियमित खान-पान, लंबे समय तक बैठना और तनाव की वजह से पेट की चर्बी बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. पेट की चर्बी सिर्फ आपके लुक को प्रभावित नहीं करती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है. ऐसे में योगासन एक नेचुरल और सुरक्षित तरीका है, जो पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है और शरीर को मजबूत बनाता है. योग न सिर्फ मांसपेशियों को टोन करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, पाचन सुधारता है और मानसिक तनाव को कम करता है. तो आइए आज हम आपको टोन्ड लुक के लिए 5 आसान योगासन बताते हैं.

भुजंगासन पेट और कमर की चर्बी कम करने का एक बेहद आसान और प्रभावी योगासन है. इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और हाथों को कंधों के पास जमीन पर टिकाएं. सांस अंदर खींचते हुए धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं और गर्दन को सीधा रखें. इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें. भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है, साथ ही कमर और पीठ की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है.
पवनमुक्तासन पेट की गैस और ब्लोटिंग को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है. इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएँ और दोनों पैरों को मोड़ें, घुटनों को छाती के पास लाकर हाथों से पकड़ें और सिर उठाकर घुटनों को छूने की कोशिश करें. इस स्थिति में 15–20 सेकंड तक बने रहें. यह योगासन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट की चर्बी घटाने में भी मदद करता है.
Published at : 26 Dec 2025 10:03 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
