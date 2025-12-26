कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन

भुजंगासन पेट और कमर की चर्बी कम करने का एक बेहद आसान और प्रभावी योगासन है. इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और हाथों को कंधों के पास जमीन पर टिकाएं. सांस अंदर खींचते हुए धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं और गर्दन को सीधा रखें. इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें. भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है, साथ ही कमर और पीठ की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है.