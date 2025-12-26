एक्सप्लोरर
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक्स लेना आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन में ये दवाएं नुकसान पहुंचाती हैं और बेअसर भी हो सकती हैं.
हम सभी लोगों ने बुखार, सर्दी-जुकाम या शरीर में छोटी-मोटी परेशानी होने पर सीधे मेडिकल स्टोर जाकर एंटीबायोटिक्स खरीदकर खा ली होंगी और वह भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के. हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन किडनी रोग विशेषज्ञों के अनुसार, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी सलाह के एंटीबायोटिक्स का सेवन करना हमारे शरीर, खासकर किडनी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
Published at : 26 Dec 2025 09:03 AM (IST)
