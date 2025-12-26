हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थबीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?

बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?

बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक्स लेना आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन में ये दवाएं नुकसान पहुंचाती हैं और बेअसर भी हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Dec 2025 09:03 AM (IST)
बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक्स लेना आपकी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन में ये दवाएं नुकसान पहुंचाती हैं और बेअसर भी हो सकती हैं.

हम सभी लोगों ने बुखार, सर्दी-जुकाम या शरीर में छोटी-मोटी परेशानी होने पर सीधे मेडिकल स्टोर जाकर एंटीबायोटिक्स खरीदकर खा ली होंगी और वह भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के. हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन किडनी रोग विशेषज्ञों के अनुसार, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी सलाह के एंटीबायोटिक्स का सेवन करना हमारे शरीर, खासकर किडनी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

1/7
डॉक्टर्स के अनुसार, जब हम छोटी-मोटी बीमारियों में बिना सोचे-समझे एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो इसका सीधा और गंभीर असर किडनी पर पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होती हैं. सर्दी-जुकाम और वायरल इन्फेक्शन के इलाज में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता.
डॉक्टर्स के अनुसार, जब हम छोटी-मोटी बीमारियों में बिना सोचे-समझे एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो इसका सीधा और गंभीर असर किडनी पर पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होती हैं. सर्दी-जुकाम और वायरल इन्फेक्शन के इलाज में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता.
2/7
डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर आप सर्दी-जुकाम या वायरल इन्फेक्शन होने पर तुरंत ‘एजिथ्रोमाइसिन’ जैसी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो यह आपकी किडनी पर खतरनाक असर डाल सकती है. अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो हमारी बॉडी इतनी सक्षम होती है कि 3 से 5 दिनों में खुद ही वायरस से लड़कर ठीक हो जाती है.
डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर आप सर्दी-जुकाम या वायरल इन्फेक्शन होने पर तुरंत ‘एजिथ्रोमाइसिन’ जैसी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो यह आपकी किडनी पर खतरनाक असर डाल सकती है. अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो हमारी बॉडी इतनी सक्षम होती है कि 3 से 5 दिनों में खुद ही वायरस से लड़कर ठीक हो जाती है.
Published at : 26 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Kidney Damage Risk Antibiotics Without Prescription Antibiotic Misuse Antibiotics Side Effects

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Maharashtra में BMC Election को लेकर Ajit Pawar और Sharad Pawar के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
टेलीविजन
'नागिन 7' फेम ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
हेल्थ
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
History Of Tea: कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
यूटिलिटी
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget