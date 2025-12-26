बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?

डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर आप सर्दी-जुकाम या वायरल इन्फेक्शन होने पर तुरंत ‘एजिथ्रोमाइसिन’ जैसी एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो यह आपकी किडनी पर खतरनाक असर डाल सकती है. अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो हमारी बॉडी इतनी सक्षम होती है कि 3 से 5 दिनों में खुद ही वायरस से लड़कर ठीक हो जाती है.