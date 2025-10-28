हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nightmare Disorder: क्यों आते हैं बुरे सपने और क्या है इसका कारण, कैसे पा सकते हैं इनसे छुटकारा?

Nightmare Disorder: क्यों आते हैं बुरे सपने और क्या है इसका कारण, कैसे पा सकते हैं इनसे छुटकारा?

Nightmare Disorder Side effects: कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में हम सो रहे होते हैं और हमें तमाम अजीब सपने आने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इन अजीब सपनों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए

By : सोनम  | Updated at : 28 Oct 2025 12:25 PM (IST)
Nightmare Disorder Side effects: कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में हम सो रहे होते हैं और हमें तमाम अजीब सपने आने लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इन अजीब सपनों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए

कभी-कभी आने वाले बुरे सपने नॉर्मल हैं, लेकिन अगर ये बार-बार आने लगें, नींद तोड़ दें और दिनभर के मूड, ध्यान और एनर्जी पर असर डालें, तो ये नींद से जुड़ा दिक्कत हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या होता है और इससे राहत कैसे मिल सकती है.

नाइटमेयर डिसऑर्डर वही स्थिति है जब डरावने सपने नींद में आते हैं, आपको जगा देते हैं और आपके रूटीन को प्रभावित करते हैं. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार करीब 4 प्रतिशत एडल्ट इस तरह की दिक्कतों से गुजरते हैं.
नाइटमेयर डिसऑर्डर वही स्थिति है जब डरावने सपने नींद में आते हैं, आपको जगा देते हैं और आपके रूटीन को प्रभावित करते हैं. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार करीब 4 प्रतिशत एडल्ट इस तरह की दिक्कतों से गुजरते हैं.
नाइट टेरर और नाइटमेयर अलग होते हैं. नाइट टेरर गहरी नींद में होते हैं, जिनमें इंसान चिल्ला सकता है लेकिन बाद में याद नहीं रहता. जबकि नाइटमेयर्स सपने की तरह साफ याद रहते हैं.
नाइट टेरर और नाइटमेयर अलग होते हैं. नाइट टेरर गहरी नींद में होते हैं, जिनमें इंसान चिल्ला सकता है लेकिन बाद में याद नहीं रहता. जबकि नाइटमेयर्स सपने की तरह साफ याद रहते हैं.
इनके कारण तनाव, ट्रॉमा, PTSD, डिप्रेशन, एंग्जायटी, कुछ दवाइयां या अनियमित नींद हो सकते हैं. शराब का सेवन और नींद का बिगड़ा पैटर्न भी इसे बढ़ाता है.
इनके कारण तनाव, ट्रॉमा, PTSD, डिप्रेशन, एंग्जायटी, कुछ दवाइयां या अनियमित नींद हो सकते हैं. शराब का सेवन और नींद का बिगड़ा पैटर्न भी इसे बढ़ाता है.
बार-बार आने वाले नाइटमेयर्स सीधे नुकसान नहीं करते लेकिन मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकते हैं और खुद को नुकसान करने के विचारों का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है.
बार-बार आने वाले नाइटमेयर्स सीधे नुकसान नहीं करते लेकिन मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकते हैं और खुद को नुकसान करने के विचारों का खतरा बढ़ा सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है.
इन्हें कम करने के लिए नींद का तय समय रखें, सोने से पहले आरामदायक रूटीन अपनाएं और देर रात भारी खाना, शराब या डरावना कंटेंट देखने से बचें. इमेज रिहर्सल थेरेपी यानी सपने का नया अंत सोचकर उसकी प्रैक्टिस करना भी फायदेमंद है.
इन्हें कम करने के लिए नींद का तय समय रखें, सोने से पहले आरामदायक रूटीन अपनाएं और देर रात भारी खाना, शराब या डरावना कंटेंट देखने से बचें. इमेज रिहर्सल थेरेपी यानी सपने का नया अंत सोचकर उसकी प्रैक्टिस करना भी फायदेमंद है.
अगर नाइटमेयर्स के साथ नींद में चिल्लाना, हाथ-पांव मारना या सांस रुकना जैसी समस्या दिखे तो ये किसी दूसरी स्लीप डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है, जिसका इलाज जरूरी है.
अगर नाइटमेयर्स के साथ नींद में चिल्लाना, हाथ-पांव मारना या सांस रुकना जैसी समस्या दिखे तो ये किसी दूसरी स्लीप डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है, जिसका इलाज जरूरी है.
डॉक्टर से जरूर मिलें अगर बुरे सपने हफ्ते में कई बार आएं, लंबे समय तक रहें, ट्रॉमा से जुड़े हों या आत्मघाती विचारों के साथ हों. समय पर पहचान और इलाज से समस्या को रोका जा सकता है.
डॉक्टर से जरूर मिलें अगर बुरे सपने हफ्ते में कई बार आएं, लंबे समय तक रहें, ट्रॉमा से जुड़े हों या आत्मघाती विचारों के साथ हों. समय पर पहचान और इलाज से समस्या को रोका जा सकता है.
Published at : 28 Oct 2025 11:17 AM (IST)
