Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर
cancer in male: पुरुषों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि पुरुषों में कैंसर के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए.
कैंसर एक्सपर्ट ने पुरुषों को चेतावनी दी है कि वे अपने शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये कभी-कभी किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत हो सकते हैं. यूके के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जीरी कुब्स ने कहा है कि पुरुष अक्सर लक्षणों को हल्के में ले लेते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी देर से पकड़ में आती है.
Published at : 03 Nov 2025 01:37 PM (IST)
