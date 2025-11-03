आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ शरीर में दर्द या थकान को सामान्य समझा जाता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है. डॉ. कुब्स ने बताया कि पीठ दर्द, लगातार थकान, वजन घटाना और गले में दर्द जैसे मामूली लगने वाले लक्षण भी कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.