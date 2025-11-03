हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSigns of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर

Signs of cancer in men: ये 4 लक्षण दिखें तो भूलकर भी इग्नोर न करें मर्द, बॉडी में घर बना लेता है कैंसर

cancer in male: पुरुषों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि पुरुषों में कैंसर के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 03 Nov 2025 01:37 PM (IST)
cancer in male: पुरुषों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि पुरुषों में कैंसर के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए.

कैंसर एक्सपर्ट ने पुरुषों को चेतावनी दी है कि वे अपने शरीर के छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये कभी-कभी किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत हो सकते हैं. यूके के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जीरी कुब्स ने कहा है कि पुरुष अक्सर लक्षणों को हल्के में ले लेते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी देर से पकड़ में आती है.

1/7
आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ शरीर में दर्द या थकान को सामान्य समझा जाता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है. डॉ. कुब्स ने बताया कि पीठ दर्द, लगातार थकान, वजन घटाना और गले में दर्द जैसे मामूली लगने वाले लक्षण भी कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.
आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ शरीर में दर्द या थकान को सामान्य समझा जाता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है. डॉ. कुब्स ने बताया कि पीठ दर्द, लगातार थकान, वजन घटाना और गले में दर्द जैसे मामूली लगने वाले लक्षण भी कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.
2/7
पीठ दर्द को अक्सर उम्र या मांसपेशियों की कमजोरी से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर यह दर्द लगातार बना रहे या गहरा महसूस हो, तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है. खासकर तब, जब दर्द किसी गतिविधि से जुड़ा न हो, रात या सुबह बढ़ जाए, या इलाज के बाद भी न सुधरे.
पीठ दर्द को अक्सर उम्र या मांसपेशियों की कमजोरी से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर यह दर्द लगातार बना रहे या गहरा महसूस हो, तो यह कैंसर का लक्षण हो सकता है. खासकर तब, जब दर्द किसी गतिविधि से जुड़ा न हो, रात या सुबह बढ़ जाए, या इलाज के बाद भी न सुधरे.
3/7
थकान या कमजोरी भी एक गंभीर संकेत हो सकती है. डॉ. कुब्स के अनुसार, अगर पर्याप्त नींद और आराम के बाद भी लगातार थकान महसूस हो रही है, तो यह शरीर में कैंसर सेल्स की गतिविधि का नतीजा हो सकता है. कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग खुद को बढ़ाने में करती हैं.
थकान या कमजोरी भी एक गंभीर संकेत हो सकती है. डॉ. कुब्स के अनुसार, अगर पर्याप्त नींद और आराम के बाद भी लगातार थकान महसूस हो रही है, तो यह शरीर में कैंसर सेल्स की गतिविधि का नतीजा हो सकता है. कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग खुद को बढ़ाने में करती हैं.
4/7
अगर यह थकान लंबे समय तक बनी रहे और इसके साथ वजन घटना, बुखार या दर्द जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से तुरंत जांच करानी चाहिए. यह कई बार किसी अंदरूनी कैंसर का शुरुआती संकेत होता है.
अगर यह थकान लंबे समय तक बनी रहे और इसके साथ वजन घटना, बुखार या दर्द जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से तुरंत जांच करानी चाहिए. यह कई बार किसी अंदरूनी कैंसर का शुरुआती संकेत होता है.
5/7
बिना कोशिश के वजन घटना भी एक चेतावनी है. अगर डाइट या एक्सरसाइज के बिना वजन कम हो रहा है, तो यह पैंक्रियास, फेफड़ों, पेट या भोजन नली के कैंसर से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, वजन घटने के पीछे तनाव या हार्मोनल बदलाव जैसी अन्य वजहें भी हो सकती हैं.
बिना कोशिश के वजन घटना भी एक चेतावनी है. अगर डाइट या एक्सरसाइज के बिना वजन कम हो रहा है, तो यह पैंक्रियास, फेफड़ों, पेट या भोजन नली के कैंसर से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, वजन घटने के पीछे तनाव या हार्मोनल बदलाव जैसी अन्य वजहें भी हो सकती हैं.
6/7
गले में दर्द अगर तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बना रहे, तो इसे सामान्य सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज न करें. डॉ. कुब्स के मुताबिक, अगर दर्द के साथ आवाज भारी हो जाए, निगलने में परेशानी हो या कान में दर्द महसूस हो, तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है.
गले में दर्द अगर तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बना रहे, तो इसे सामान्य सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज न करें. डॉ. कुब्स के मुताबिक, अगर दर्द के साथ आवाज भारी हो जाए, निगलने में परेशानी हो या कान में दर्द महसूस हो, तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है.
7/7
एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर हमेशा संकेत देता है. फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कितनी जल्दी पहचानते हैं. अगर किसी भी तरह का असामान्य लक्षण लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, क्योंकि समय पर जांच और इलाज से ही जिंदगी बचाई जा सकती है.
एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर हमेशा संकेत देता है. फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कितनी जल्दी पहचानते हैं. अगर किसी भी तरह का असामान्य लक्षण लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, क्योंकि समय पर जांच और इलाज से ही जिंदगी बचाई जा सकती है.
Published at : 03 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Cancer In Men Cancer In Males Signs Of Cancer In Men

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget