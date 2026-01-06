हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी

'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी

Dating Rumours: कार्तिक आर्यन की गोवा वेकेशन फोटो से सोशल मीडिया पर डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई. करिना कुबिलियूटे को लेकर इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार फिल्मों से भी ज्यादा तेज चलता है और साल 2026 की शुरुआत कार्तिक आर्यन के लिए कुछ ऐसी ही रही है. उनकी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन इसके बाद कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में आ गए.

गोवा की फोटो के बाद उड़ी अफवाह
दरअसल, कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपने गोवा वेकेशन से एक रिलैक्स मूड वाली बीच फोटो शेयर की थी. फोटो में कार्तिक काफी चिल नजर आ रहे थे लेकिन फैंस की नजर फोटो के बैकग्राउंड पर टिक गई. इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया कि कार्तिक की फोटो एक लड़की की तस्वीर से काफी मिलती-जुलती है.

कौन हैं करिना कुबिलियूटे?
जिस लड़की से कार्तिक की फोटो की तुलना की जा रही थी उसका नाम करिना कुबिलियूटे बताया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक करिना ग्रीस की रहने वाली हैं और फिलहाल यूके में पढ़ाई कर रही हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों की तस्वीरों में समुद्र का एंगल, बीच बेड्स और यहां तक कि तौलिये की प्लेसमेंट तक मैच कर दी.

रेडिट पर यूजर्स ने इस मामले को और हवा दे दी. कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि कार्तिक आर्यन ने करिना को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था. लेकिन अफवाहें फैलने के बाद अनफॉलो कर दिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था. जिससे “मिस्ट्री गर्ल” को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

Kartik Aaryan’s alleged rumoured girlfriend’s friend comments on the controversial post
byu/Weary-Honey-1942 inInstaCelebsGossip

अफवाहों पर करिना का जवाब
अब इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है.  करिना कुबिलियूटे ने खुद सामने आकर साफ किया है कि वो कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक स्क्रीनशॉट में करिना को कमेंट करते देखा गया. जिसमें उन्होंने लिखा, “I’m not his gffff!!!” यानी वो साफ तौर पर इन अफवाहों को नकार रही हैं.

प्रोफेशनल फ्रंट पर उनकी पिछली फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी (2025) जिसमें वह अनन्या पांडे के साथ नजर आए थे. बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

Published at : 06 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Bollywood Karina Kubiliute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Somnath Temple: सोमनाथ लेख पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरा संत समाज | Breaking | PM Modi
UP SIR: इन जिलों से कटे सबसे ज्यादा वोट..लिस्ट में आप भी तो नहीं? | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP SIR: 2027 से पहले SIR ड्राफ्ट लिस्ट ने मचाया हड़कंप, Akhilesh को होगा फायदा! | CM Yogi | BJP |SP
UP SIR: वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ डिलीट..किसे होगा नुकसान? | Breaking | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP Sir News: 2.89 करोड़ वोटर्स पर EC का चौंकाने वाला खुलासा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget