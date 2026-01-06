'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
Dating Rumours: कार्तिक आर्यन की गोवा वेकेशन फोटो से सोशल मीडिया पर डेटिंग की अफवाहें तेज हो गई. करिना कुबिलियूटे को लेकर इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है.
बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार फिल्मों से भी ज्यादा तेज चलता है और साल 2026 की शुरुआत कार्तिक आर्यन के लिए कुछ ऐसी ही रही है. उनकी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन इसके बाद कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में आ गए.
गोवा की फोटो के बाद उड़ी अफवाह
दरअसल, कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपने गोवा वेकेशन से एक रिलैक्स मूड वाली बीच फोटो शेयर की थी. फोटो में कार्तिक काफी चिल नजर आ रहे थे लेकिन फैंस की नजर फोटो के बैकग्राउंड पर टिक गई. इंटरनेट यूजर्स ने दावा किया कि कार्तिक की फोटो एक लड़की की तस्वीर से काफी मिलती-जुलती है.
कौन हैं करिना कुबिलियूटे?
जिस लड़की से कार्तिक की फोटो की तुलना की जा रही थी उसका नाम करिना कुबिलियूटे बताया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक करिना ग्रीस की रहने वाली हैं और फिलहाल यूके में पढ़ाई कर रही हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों की तस्वीरों में समुद्र का एंगल, बीच बेड्स और यहां तक कि तौलिये की प्लेसमेंट तक मैच कर दी.
रेडिट पर यूजर्स ने इस मामले को और हवा दे दी. कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि कार्तिक आर्यन ने करिना को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था. लेकिन अफवाहें फैलने के बाद अनफॉलो कर दिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था. जिससे “मिस्ट्री गर्ल” को लेकर चर्चा और तेज हो गई.
Kartik Aaryan’s alleged rumoured girlfriend’s friend comments on the controversial post
byu/Weary-Honey-1942 inInstaCelebsGossip
अफवाहों पर करिना का जवाब
अब इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है. करिना कुबिलियूटे ने खुद सामने आकर साफ किया है कि वो कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक स्क्रीनशॉट में करिना को कमेंट करते देखा गया. जिसमें उन्होंने लिखा, “I’m not his gffff!!!” यानी वो साफ तौर पर इन अफवाहों को नकार रही हैं.
प्रोफेशनल फ्रंट पर उनकी पिछली फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी (2025) जिसमें वह अनन्या पांडे के साथ नजर आए थे. बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
View this post on Instagram
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL