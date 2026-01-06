हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग

Delta Force Venezuela Operation: अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने कैसे वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया. जानिए पूरी कहानी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 01:59 PM (IST)
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए बड़े स्तर की सैन्य तैयारी की थी. यह ऑपरेशन अमेरिका की सबसे खतरनाक और गोपनीय सैन्य यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया. घटना वाले दिन जब तक वेनेजुएला की राजधानी कराकस की रात शांत थी, तब तक वहां का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय किया जा चुका था. आम लोगों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही अमेरिकी कमांडो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेडरूम तक पहुंच चुके थे.

डेल्टा फोर्स किसी अदृश्य ताकत की तरह आए, बिना किसी को भनक लगे बिना देखते ही देखते एक देश के राष्ट्रपति को अपने साथ ले गए. ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी बेस से करीब 150 सैन्य विमानों ने उड़ान भरी थी. लगभग एक घंटे तक वेनेजुएला के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलों ने वेनेजुएला के रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया. वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, जिससे वेनेजुएला की सेना आपस में संपर्क तक नहीं कर सकी.

जब जमीन पर उतरी डेल्टा फोर्स

इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैटेलाइट, रीपर ड्रोन और खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं. डेल्टा फोर्स के कमांडो जब जमीन पर उतरे, तब तक मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था. कमांडो MH-60 ब्लैक हॉक और MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए वेनेजुएला के भीतर दाखिल हुए और बेहद सटीक कार्रवाई करते हुए मादुरो को हिरासत में ले लिया. हैरानी की बात यह रही कि किसी अमेरिकी सैनिक को एक खरोंच तक नहीं आई.

महीनों की प्लानिंग, सेकंडों में एक्शन

इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे अमेरिकी जनरल डैन केन ने बताया कि यह मिशन दशकों के अनुभव पर आधारित था, जिसमें हवाई, जमीनी, समुद्री और अंतरिक्ष अभियानों का समन्वय किया गया. खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक मादुरो की दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया था. यही वजह रही कि जब उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचा.

क्या है डेल्टा फोर्स, जिसे कहा जाता है द यूनिट

डेल्टा फोर्स का आधिकारिक नाम 1st Special Forces Operational Detachment-Delta है. यह यूनिट अमेरिका के सबसे जोखिम भरे और संवेदनशील मिशनों के लिए जानी जाती है. इसका गठन 1977 में कर्नल चार्ली बेकविथ ने किया था, जिन्होंने ब्रिटेन की SAS के मॉडल पर इस फोर्स को तैयार किया. लंबे समय तक इसे सिर्फ द यूनिट कहा जाता रहा.

बेहद कठोर ट्रेनिंग से गुजरते हैं कमांडो

डेल्टा फोर्स में शामिल होना आसान नहीं होता. चयन प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि अधिकांश सैनिक बीच में ही बाहर हो जाते हैं. कमांडो को कई हफ्तों तक कठिन नेविगेशन मार्च, भारी वजन के साथ 40 मील तक पैदल चलना और फिर महीनों की विशेष ऑपरेटर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. इस ट्रेनिंग में एडवांस हथियारों का इस्तेमाल, सिक्रेट ऑपरेशन और हाई-रिस्क मिशन सिखाए जाते हैं.

ब्लैक हॉक डाउन से दुनिया को मिली पहली झलक

डेल्टा फोर्स पहली बार दुनिया की नजर में 1993 में सोमालिया के मोगादिशु ऑपरेशन के दौरान आई थी. यही मिशन आगे चलकर Black Hawk Down के नाम से मशहूर हुआ. इस ऑपरेशन में डेल्टा फोर्स ने असाधारण साहस दिखाते हुए घिरे हुए सैनिकों को बचाया और भारी नुकसान के बावजूद मिशन को संभाले रखा.

वेनेजुएला ऑपरेशन ने फिर साबित की ताकत

वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर दिखा दिया कि डेल्टा फोर्स को क्यों अमेरिका की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद यूनिट माना जाता है. यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि अमेरिका की रणनीतिक, तकनीकी और खुफिया ताकत का प्रदर्शन भी था.

Published at : 06 Jan 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Venezuela Black Hawk Nicolas Maduro WORLD NEWS IN HINDI Us Delta Force
