लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एसटीईटी 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर देख सकते हैं.

बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन अक्तूबर और नवंबर 2025 के बीच किया गया था. यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित हुई थी. परीक्षा दो चरणों में हुई, जिसमें पेपर-1 कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए और पेपर-2 कक्षा 11 और 12 के शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया. परीक्षा राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी.

इस साल एसटीईटी परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया. कुल 4 लाख 42 हजार 214 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 2 लाख 56 हजार 301 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. इस तरह कुल पास प्रतिशत 57.96 प्रतिशत रहा है, जिसे परीक्षा समिति ने संतोषजनक बताया है.

पेपर - 1 में इतने कैंडिडेट्स

अगर पेपर-1 की बात करें तो कक्षा 9 और 10 के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 2 लाख 46 हजार 415 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 1 लाख 7 हजार 229 महिलाएं और 1 लाख 39 हजार 186 पुरुष अभ्यर्थी थे. पेपर-1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा हुई थी. इस पेपर में 1 लाख 54 हजार 145 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. पेपर-1 का कुल पास प्रतिशत 62.56 रहा, जो पेपर-2 के मुकाबले ज्यादा है.

पेपर - 2 में कितने थे उम्मीदवार?

वहीं पेपर-2 यानी कक्षा 11 और 12 के लिए आयोजित परीक्षा में कुल 1 लाख 95 हजार 799 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें 71 हजार 178 महिलाएं और 1 लाख 24 हजार 621 पुरुष अभ्यर्थी थे. इस पेपर में कुल 29 विषयों की परीक्षा ली गई थी. पेपर-2 में 1 लाख 2 हजार 156 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. इस पेपर का पास प्रतिशत 52.17 रहा.

इतने उम्मीदवार सफल

कुल सफल उम्मीदवारों की बात करें तो 2 लाख 56 हजार 301 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 4 हजार 167 महिलाएं और 1 लाख 52 हजार 134 पुरुष शामिल हैं. परीक्षा समिति के अनुसार, इस बार महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी काफी बेहतर रहा है.

बिहार एसटीईटी 2025 में पास होने के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अंक तय किए गए हैं. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने जरूरी हैं. पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पास अंक 42.5 प्रतिशत रखे गए हैं. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 40 प्रतिशत अंक को पास माना गया है.

कैसे चेक करें नतीजे

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. सबसे पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाना होगा. होमपेज पर “Bihar STET 2025 Result/Scorecard” का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करना होगा. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा.

