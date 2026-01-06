एक्सप्लोरर
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
सफेद ब्रेड देखने में भले ही खतरनाक न लगे, लेकिन यह स्किन के लिए नुकसानदायक है. एक्सपर्ट्स के अनुसार व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है.जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है.
कई बार लोग स्किनकेयर पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और महंगे ट्रीटमेंट लेते है फिर भी अगर चेहरे पर पिंपल्स, डलनेस या समय से पहले एजिंग दिख रही है तो शायद आपकी दिक्कत आपकी क्रीम में नहीं बल्कि आपकी प्लेट में है. दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ रोजमर्रा के फूड्स आपकी स्किन को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं ऐसे ही 5 फूड्स के बारे में जो आपकी स्किन की चमक छीन रहे हैं.
Published at : 06 Jan 2026 10:01 AM (IST)
