आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा

सफेद ब्रेड देखने में भले ही खतरनाक न लगे, लेकिन यह स्किन के लिए सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है. एक्सपर्ट्स के अनुसार व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. इससे शरीर में इंसुलिन और सूजन बढ़ती है, जो पिंपल्स और समय से पहले झुर्रियों की वजह बन सकती है.