हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अमन राव ने विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपने 200 रन पूरे किए. बता दें कि अमन का जन्म अमेरिका में हुआ था, जो अब भारत की घरेलू क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में ग्रुप स्टेज के छठे राउंड में हैदराबाद का मुकाबला बंगाल से है. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. अमन राव और राहुल सिंह ने हैदराबाद को अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय (104) साझेदारी की. राहुल 65 रन बनाकर आउट हुए.

अमन ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की. अमन ने 38वे ओवर में एक रन लेकर 108 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पूरी की डबल सेंचुरी

ये अमन का लिस्ट ए क्रिकेट का पहला शतक था, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने अगले 100 रन मात्र 46 गेंदों में जोड़े. अंतिम ओवर चल रहा था तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अमन अब अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाएंगे. आकाशदीप द्वारा फेंके गए अंतिम ओवर में कि आखिरी गेंद से पहले वह 194 पर खेल रहे थे, तब छक्का लगाकर उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की. अमन ने 154 गेंदों में 200 रन बनाए, इसमें 13 छक्के और 12 चौके लगाए.

कौन हैं अमन राव?

अमन राव का जन्म 2 जून, 2004 को मैडिसन में हुआ था. मैडिसन अमरीका के राज्य विस्कांसिन का एक शहर है. बता दें कि अमन IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स टीम में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें ऑक्शन में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था.

अमन राव के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने लिस्ट ए के 3 मैचों में 252 रन बनाए हैं. 11 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 301 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.