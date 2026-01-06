हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक

कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक

Who is Aman Rao: अमेरिका में जन्मे अमन राव विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को बंगाल के खिलाफ 200 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 छक्के और 12 चौके लगाए.

By : शिवम | Updated at : 06 Jan 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अमन राव ने विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपने 200 रन पूरे किए. बता दें कि अमन का जन्म अमेरिका में हुआ था, जो अब भारत की घरेलू क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में ग्रुप स्टेज के छठे राउंड में हैदराबाद का मुकाबला बंगाल से है. सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. अमन राव और राहुल सिंह ने हैदराबाद को अच्छी शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय (104) साझेदारी की. राहुल 65 रन बनाकर आउट हुए.

अमन ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी की. अमन ने 38वे ओवर में एक रन लेकर 108 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पूरी की डबल सेंचुरी

ये अमन का लिस्ट ए क्रिकेट का पहला शतक था, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने अगले 100 रन मात्र 46 गेंदों में जोड़े. अंतिम ओवर चल रहा था तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अमन अब अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाएंगे. आकाशदीप द्वारा फेंके गए अंतिम ओवर में कि आखिरी गेंद से पहले वह 194 पर खेल रहे थे, तब छक्का लगाकर उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी पूरी की. अमन ने 154 गेंदों में 200 रन बनाए, इसमें 13 छक्के और 12 चौके लगाए. 

कौन हैं अमन राव?

अमन राव का जन्म 2 जून, 2004 को मैडिसन में हुआ था. मैडिसन अमरीका के राज्य विस्कांसिन का एक शहर है. बता दें कि अमन IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स टीम में नजर आएंगे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें ऑक्शन में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था.

अमन राव के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने लिस्ट ए के 3 मैचों में 252 रन बनाए हैं. 11 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 301 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Jan 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Vijay Hazare Trophy Vijay Hazare Trophy 2025-26 Aman Rao
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Weather Alert: Delhi में सर्दी से मर रहे हैं लोग, 44 मौतें ! खुलासा दंग कर देगा |ABPLIVE
India को Venezuela की तरह छू भी नहीं सकता US! | ABPLIVE
Silver में भूचाल | Venezuela Crisis और Trump Policy से Record टूटेंगे? | Paisa Live
ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget