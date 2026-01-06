मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?

सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी और काम की खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के 4700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यह भर्ती 2025 फेज-2 के तहत निकाली गई है, जिसमें राज्य के कई संभागों में खाली पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इस भर्ती में केवल स्थानीय महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है.

यह भर्ती खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है, जो अपने ही गांव या वार्ड में रहकर काम करना चाहती हैं। आंगनवाड़ी से जुड़ने पर महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिलता है, बल्कि बच्चों और महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य से जुड़े कामों में योगदान देने का मौका भी मिलता है।

किन-किन क्षेत्रों में होगी भर्ती

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह भर्ती राज्य के कई बड़े क्षेत्रों में की जाएगी. इनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा, शहडोल और सागर संभाग शामिल हैं. इन सभी संभागों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता के पद भरे जाएंगे.

योग्यता

आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही एक बहुत अहम शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड की स्थायी निवासी हो. जहां के लिए वह आवेदन कर रही है.किसी दूसरे गांव या वार्ड की महिला उस पद के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी.

आयु सीमा

महिला उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी. उम्र का प्रमाण 10वीं की मार्कशीट के अनुसार माना जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले MP Online के पोर्टल chayan.mponline.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट पर आपको भर्ती से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी.

यहां “आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका ऑनलाइन आवेदन” के सामने दिए गए विकल्प पर क्लिक करें.

अब अपनी समग्र आईडी भरें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें.

सबमिट करते ही आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा.

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और साइन तय साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रख लें.

