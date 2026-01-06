BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद

पूर्व DGP आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया. पद संभालने के दो दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया. अचानक से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. त्याग पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है. वह 1989 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार की सेवा से रिटायर हुए थे. उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें BSSC के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी थी.

4 जनवरी को संभाला था कार्यभार

1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से आयोग के चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभालना था. 4 जनवरी को उन्होंने कार्यभार संभाला. आलोक राज अगले पांच वर्षों तक यानी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना था. सेवानिवृत्ति से पहले वे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुलिस अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को गति दी थी.

सख्त प्रशासक के तौर पर रही है पहचान

आलोक राज बिहार पुलिस के वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं. पहचान एक सख्त और अनुशासित प्रशासक के तौर पर रही है. बता दें बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है.

बता दें कि आलोक राज की जगह पिछले साल दिसंबर में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया. विनय कुमार की नियुक्ति दो साल के लिए की गई.

BPSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी

इस बीच BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार किया गया. हरियाणा STET लीक से भी कनेक्शन है. बिहार में BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU द्वारा दर्ज केस नंबर 6/24 में अब तक कुल 289 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस प्रकरण के मुख्य आरोपी कुख्यात संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े बताए गए थे. इसी गिरोह से संबंध रखने वाले एक अन्य आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिपुल कुमार उर्फ बिपुल शर्मा के रूप में हुई है. वह हरियाणा STET पेपर लीक मामले में भी शामिल रहा है. EOU आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है.