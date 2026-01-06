हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद

BPSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद

BPSC Chairman: पद संभालने के दो दिन के बाद ही आलोक राज के इस्तीफा देने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है. वह 1989 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Jan 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व DGP आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया. पद संभालने के दो दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया. अचानक से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है. कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. त्याग पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है. वह 1989 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं. 31 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार की सेवा से रिटायर हुए थे. उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें BSSC के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी थी. 

4 जनवरी को संभाला था कार्यभार

1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से आयोग के चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभालना था. 4 जनवरी को उन्होंने कार्यभार संभाला. आलोक राज अगले पांच वर्षों तक यानी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना था. सेवानिवृत्ति से पहले वे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुलिस अवसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को गति दी थी.

सख्त प्रशासक के तौर पर रही है पहचान

आलोक राज बिहार पुलिस के वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं. पहचान एक सख्त और अनुशासित प्रशासक के तौर पर रही है. बता दें बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है.

बता दें कि आलोक राज की जगह पिछले साल दिसंबर में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया. विनय कुमार की नियुक्ति दो साल के लिए की गई.

BPSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी 

इस बीच BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार किया गया. हरियाणा STET लीक से भी कनेक्शन है. बिहार में BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU द्वारा दर्ज केस नंबर 6/24 में अब तक कुल 289 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस प्रकरण के मुख्य आरोपी कुख्यात संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े बताए गए थे. इसी गिरोह से संबंध रखने वाले एक अन्य आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिपुल कुमार उर्फ बिपुल शर्मा के रूप में हुई है. वह हरियाणा STET पेपर लीक मामले में भी शामिल रहा है. EOU आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
BPSC BPSC​ Alok Raj BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Somnath Temple: सोमनाथ लेख पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरा संत समाज | Breaking | PM Modi
UP SIR: इन जिलों से कटे सबसे ज्यादा वोट..लिस्ट में आप भी तो नहीं? | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP SIR: 2027 से पहले SIR ड्राफ्ट लिस्ट ने मचाया हड़कंप, Akhilesh को होगा फायदा! | CM Yogi | BJP |SP
UP SIR: वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ डिलीट..किसे होगा नुकसान? | Breaking | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP Sir News: 2.89 करोड़ वोटर्स पर EC का चौंकाने वाला खुलासा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget