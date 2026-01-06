नए साल पर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन अन्नसत्र स्टाफ के पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई मंदिर परिसर के अंदर नए साल पर डांस करने के मामले में की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मंदिर परिसर के अंदर मंदिर स्टाफ के कुछ लोग फिल्मी गानों और आइटम नंबर गाने पर डांस कर रहे थे. कार्रवाई जिनपर की गई है, वह मल्लिकार्जुन अन्नसत्र श्रीशैलम मंदिर स्टाफ के लोग है. यह एक मुफ्त भोजन सेवा केंद्र है.

पुलिस ने पूरे मामले में बताया कि घटना नए साल के जश्न के दौरान हुई. इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है. मुख्य सुरक्षा अधिकारी बाबू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. मंदिर के नियमों और एंडोमेंट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

मंदिर प्राधिकरण ने पूरे मामले में स्पष्टीकरण जारी किया

मंदिर प्राधिकरण ने कहा, 'आरोपी स्टाफ सदस्यों पर पवित्र तीर्थ केंद्र के परिसर के अंदर अश्लील डांस करने का आरोप है. इससे भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.'

पूरे मामले में मंदिर प्राधिकरण ने बताया, 'मंदिर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद स्टाफ ने कथित तौर पर नए साल के दौरान नियमों और मर्यादा की अनदेखी की है. इससे भक्तों में आक्रोश फैल गया.'

मल्लिकार्जुन अन्नसत्र के चेयरमैन ने क्या बताया?

मल्लिकार्जुन अन्नसत्र के चेयरमैन श्यामा ने कहा, 'स्टाफ कार्यों से भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. जांच के बाद सभी स्टाफ सदस्यों को उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया है.'

मंदिर अधिकारी ने जारी की चेतावनी

मंदिर के कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास ने पूरे मामले में कहा है कि मंदिर या उससे जुड़े परिसरों के अंदर डांस करना या रील्स बनाना सख्त मना है. उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.