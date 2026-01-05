हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में खाएं ये 6 सुपर पावरफुल साग, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

सर्दियों में खाएं ये 6 सुपर पावरफुल साग, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

ऐसे में हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग शामिल करना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से मजबूत, गर्म और सेहतमंद बनाते हैं.

05 Jan 2026 10:00 AM (IST)
ऐसे में हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग शामिल करना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से मजबूत, गर्म और सेहतमंद बनाते हैं.

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. ठंड, कमजोरी, और जुकाम-खांसी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग शामिल करना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से मजबूत, गर्म और सेहतमंद बनाते हैं. भारत में सर्दियों में मिलने वाले कुछ साग पोषण और ताकत के पावरहाउस माने जाते हैं. तो आइए जानते हैं 10 ऐसे साग के बारे में, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप सर्दियों में तंदुरुस्त रह सकते हैं.

1/6
पालक आयरन और विटामिन से भरपूर होता है, खून की कमी दूर करता है. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इम्युनिटी बढ़ाता है. आंखों की रोशनी सुधारता है और कब्ज की समस्या कम करता है.
पालक आयरन और विटामिन से भरपूर होता है, खून की कमी दूर करता है. हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इम्युनिटी बढ़ाता है. आंखों की रोशनी सुधारता है और कब्ज की समस्या कम करता है.
2/6
मेथी सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और जोड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए बेहतरीन है. जोड़ों और कमर दर्द में राहत देती है, डायबिटीज कंट्रोल में मदद करती है, पाचन तंत्र मजबूत करती है और वजन घटाने में सहायक है.
मेथी सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और जोड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए बेहतरीन है. जोड़ों और कमर दर्द में राहत देती है, डायबिटीज कंट्रोल में मदद करती है, पाचन तंत्र मजबूत करती है और वजन घटाने में सहायक है.
05 Jan 2026 10:00 AM (IST)
