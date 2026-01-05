एक्सप्लोरर
सर्दियों में खाएं ये 6 सुपर पावरफुल साग, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
ऐसे में हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग शामिल करना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से मजबूत, गर्म और सेहतमंद बनाते हैं.
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है. ठंड, कमजोरी, और जुकाम-खांसी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में हमारी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग शामिल करना बेहद जरूरी है. ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को अंदर से मजबूत, गर्म और सेहतमंद बनाते हैं. भारत में सर्दियों में मिलने वाले कुछ साग पोषण और ताकत के पावरहाउस माने जाते हैं. तो आइए जानते हैं 10 ऐसे साग के बारे में, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप सर्दियों में तंदुरुस्त रह सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 05 Jan 2026 10:00 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा
हेल्थ
6 Photos
रोजाना की ये 6 आदतें चुपचाप बढ़ा रहीं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, डॉक्टर्स ने दी यह चेतावनी
हेल्थ
6 Photos
डिहाइड्रेशन से सिकुड़ सकता है दिमाग, जानें पानी की कमी से दिमाग-शरीर को कितना होता है नुकसान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, एक्स बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर मिला शव, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
पुणे महानगरपालिका में BJP से अलग क्यों हुए अजित पवार? खुद दे दिया जवाब
विश्व
1 हजार की कीमत 3 लाख, अमेरिकी डॉलर की वेनेजुएला में वैल्यू उड़ा देगी होश, चौंकाने वाला आंकड़ा
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion