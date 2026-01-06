नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद

विटामिन B12 की मात्रा को शरीर में संतुलित बनाए रखने के लिए शाकाहारी लोगों को लो फैट दही को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. एक कटोरी दही से लगभग 0.6 से 1.0 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिल सकता है. दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी लाइव कल्चर पाचन को बेहतर बनाते हैं. शोध के अनुसार, दक्षिण भारतीय लोगों में दही के नियमित सेवन से विटामिन B12 का स्तर बेहतर पाया गया है.