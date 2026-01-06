एक्सप्लोरर
नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद
विटामिन B12 की कमी से थकान, एनीमिया और याददाश्त कमजोर हो सकती है. शाकाहारी लोग दही, दूध, पनीर, चीज और फोर्टिफाइड फूड्स से इस जरूरी विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं.
विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है. विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने और दिमाग को सही तरह से काम करने में मदद करता है. लेकिन भारत में विटामिन B12 की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है. इसकी मुख्य वजह यह है कि यह विटामिन अधिकतर पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी भोजन ज्यादातर प्लांट आधारित होता है. इसी कारण शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है. इस लेख के माध्यम से हम ऐसे शाकाहारी फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके सेवन से शरीर को विटामिन B12 मिल सकता है.
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 05:29 PM (IST)
हेल्थ
6 Photos
नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद
हेल्थ
5 Photos
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
5 Photos
अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें
हेल्थ
6 Photos
80 प्रतिशत लोग विटामिन D लेने में कर रहे हैं बड़ी गलती, जानिए सही तरीका, वरना फायदा नहीं मिलेगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement
हेल्थ
6 Photos
नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद
एबीपी लाइव
Opinion