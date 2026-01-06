हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थनॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद

नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद

विटामिन B12 की कमी से थकान, एनीमिया और याददाश्त कमजोर हो सकती है. शाकाहारी लोग दही, दूध, पनीर, चीज और फोर्टिफाइड फूड्स से इस जरूरी विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Jan 2026 05:29 PM (IST)
विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है. विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने और दिमाग को सही तरह से काम करने में मदद करता है. लेकिन भारत में विटामिन B12 की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है. इसकी मुख्य वजह यह है कि यह विटामिन अधिकतर पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जबकि शाकाहारी भोजन ज्यादातर प्लांट आधारित होता है. इसी कारण शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है. इस लेख के माध्यम से हम ऐसे शाकाहारी फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके सेवन से शरीर को विटामिन B12 मिल सकता है.

विटामिन B12 की कमी से शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. इनमें थकान महसूस होना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ-पैरों में झुनझुनाहट और एनीमिया जैसी बीमारी शामिल है. इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 की जरूरत होती है.
विटामिन B12 की मात्रा को शरीर में संतुलित बनाए रखने के लिए शाकाहारी लोगों को लो फैट दही को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. एक कटोरी दही से लगभग 0.6 से 1.0 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिल सकता है. दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी लाइव कल्चर पाचन को बेहतर बनाते हैं. शोध के अनुसार, दक्षिण भारतीय लोगों में दही के नियमित सेवन से विटामिन B12 का स्तर बेहतर पाया गया है.
Published at : 06 Jan 2026 05:29 PM (IST)
