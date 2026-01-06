सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड पर चीखते और नाराज होते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वो अपने साथ बैठी गर्लफ्रेंड को पहले घूरकर देखते हैं और फिर अचानक कुर्सी से खड़े होकर गर्लफ्रेंड पर चीखने चिल्लाने लगते हैं. लेकिन इसके पीछे एक मजेदार वजह है और वो वजह जानकर आप भी जोर जोर से हंसने लगेंगे.

गर्लफ्रेंड शाइन पर क्यों चीखे शिखर धवन

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ बैठे हैं. इस दौरान सोफी शाइन सोफे पर बैठकर मटर छीलती दिखाई दे रही है. इस दौरान शिखर धवन रघुवीर यादव के मटर वाले डायलॉग पर रील बनाते दिखाई दे रहे हैं. वो चीखते हुए कहते हैं कि ससुरी मटर ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है. कल क्या बना था मटर, परसों क्या बनाता था मटर, कल क्या बनेगा मटर. शिखर धवन का ये मजाकिया अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसे लेकर यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shikhar Dhawan (@shikhardofficial)

सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं शिखर

शिखर धवन अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मजेदार कंटेंट डालकर अपने फैंस को हंसाते रहते हैं. शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे हैं. शिखर धवन ने 24 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर अपने चाहने वालों को चौंका दिया था. शिखर धवन तलाक के बाद फिलहार सोफिया शाइन को डेट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को shikhardofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारी गर्लफ्रेंड से मटर छिलवाई जा रही है. एक और यूजर ने लिखा....शिखर धवन के कंटेंट गजब के होते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शिखर भाई को मटर खानी है भाभी, कुछ और बनाकर दीजिए.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह