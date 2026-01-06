हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थअगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें

अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें

एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. कई स्टडी बताती है कि अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन कम मौत के खतरों से जुड़ा होता है.सही नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Jan 2026 08:27 AM (IST)
एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. कई स्टडी बताती है कि अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन कम मौत के खतरों से जुड़ा होता है.सही नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है.

लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन इसके लिए हमारी लाइफस्टाइल में सही आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं, तो न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि हमारी उम्र भी लंबी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको एक्सपर्ट्स की बताई ऐसी 5 आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाने से न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपकी उम्र भी लंबी होगी.

1/5
एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. कई स्टडी बताती है कि अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन कम मौत के खतरों से जुड़ा होता है. सही नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. कई स्टडी बताती है कि अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन कम मौत के खतरों से जुड़ा होता है. सही नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है.
2/5
वहीं लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए रिश्तों के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और एक मजबूत सोशल सर्कल बनाने पर जोर देते हैं. दरअसल मजबूत रिश्ते मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.
वहीं लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए रिश्तों के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और एक मजबूत सोशल सर्कल बनाने पर जोर देते हैं. दरअसल मजबूत रिश्ते मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.
Published at : 06 Jan 2026 08:27 AM (IST)
हेल्थ फोटो गैलरी

