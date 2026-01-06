अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें

एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. कई स्टडी बताती है कि अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन कम मौत के खतरों से जुड़ा होता है. सही नींद न सिर्फ शरीर को आराम देती है, बल्कि इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है.