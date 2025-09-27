हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHome Remedies for Back Acne: पीठ पर होने वाले मुंहासे से हैं परेशान? अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

Home Remedies for Back Acne: पीठ पर मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए आसान घरेलू उपाय, जो खुजली, जलन और दाग-धब्बों को कम करने में मददगार हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 27 Sep 2025 04:54 PM (IST)
दर्दनाक बैक एक्ने से राहत

1/7
नीम की पत्तियां: नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से पीठ धोएं. चाहें तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर सीधे मुंहासों पर लगाए.
2/7
हल्दी और शहद का पेस्ट: एक चम्मच हल्दी में शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे पीठ के मुंहासों पर लगाएँ और 15 मिनट बाद धो लें.
3/7
ठंडी सिकाई: बर्फ या ठंडे पैक से सिकाई करने पर पिंपल्स की लालिमा और सूजन कम हो जाती है. यह घरेलू उपाय तुरंत राहत देने के लिए बेहद कारगर है.
4/7
एलोवेरा जेल: ताजा एलोवेरा जेल निकालकर पीठ पर लगाएं.इसे 20 मिनट तक छोड़कर गुनगुने पानी से धो लें.
5/7
ओटमील और दही का पैक: एक चम्मच ओटमील पाउडर में दो चम्मच दही मिलाएं. इसे पीठ पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए धो लें.
6/7
ऑयल: नारियल ऑयल को नारियल तेल या जैतून तेल में मिलाकर पीठ पर लगाएं. इसे रोजाना इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा.
7/7
जीवनशैली में सुधार: बैक एक्ने से बचने के लिए लाइफस्टाइल भी अहम है. रोज़ नहाना, ढीले कपड़े पहनना, तैलीय और मसालेदार खाना कम करना, पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना बेहद जरूरी है.
Published at : 27 Sep 2025 04:54 PM (IST)
