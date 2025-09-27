एक्सप्लोरर
Hypertension in Children: बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा हाइपरटेंशन, कैसे दिखते हैं लक्षण
Hypertension in Children: बच्चों में तेजी से बढ़ता हाइपरटेंशन, जानें इसके शुरुआती लक्षण और समय रहते पहचानने का क्या तरीका है.
Hypertension in Children: हाइपरटेंशन अब सिर्फ बढ़े लोगों की समस्या नहीं रही. बल्कि बच्चों में भी यह तेजी से बढ़ता जा रहा है. अक्सर इसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण हल्के या सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे लग सकते हैं. बच्चों में हाइपरटेंशन का समय रहते पता लगाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इसके लक्षण.
Published at : 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)
