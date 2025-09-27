हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHypertension in Children: बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा हाइपरटेंशन, कैसे दिखते हैं लक्षण

Hypertension in Children: बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा हाइपरटेंशन, कैसे दिखते हैं लक्षण

Hypertension in Children: बच्चों में तेजी से बढ़ता हाइपरटेंशन, जानें इसके शुरुआती लक्षण और समय रहते पहचानने का क्या तरीका है.

By : मीनू झा  | Updated at : 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)
Hypertension in Children: बच्चों में तेजी से बढ़ता हाइपरटेंशन, जानें इसके शुरुआती लक्षण और समय रहते पहचानने का क्या तरीका है.

Hypertension in Children: हाइपरटेंशन अब सिर्फ बढ़े लोगों की समस्या नहीं रही. बल्कि बच्चों में भी यह तेजी से बढ़ता जा रहा है. अक्सर इसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण हल्के या सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे लग सकते हैं. बच्चों में हाइपरटेंशन का समय रहते पता लगाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इसके लक्षण.

1/7
अचानक सिरदर्द: अचानक या बार-बार सिरदर्द होना बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत हो सकता है. यह अक्सर सुबह उठते ही या खेल-कूद के दौरान महसूस होता है.
अचानक सिरदर्द: अचानक या बार-बार सिरदर्द होना बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत हो सकता है. यह अक्सर सुबह उठते ही या खेल-कूद के दौरान महसूस होता है.
2/7
थकान और चिड़चिड़ापन: अगर आपका बच्चा बिना किसी वजह के थका हुआ या चिड़चिड़ा दिख रहा है, तो यह हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है. ऊर्जा में कमी और मूड स्विंग्स आम लक्षण हैं.
थकान और चिड़चिड़ापन: अगर आपका बच्चा बिना किसी वजह के थका हुआ या चिड़चिड़ा दिख रहा है, तो यह हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है. ऊर्जा में कमी और मूड स्विंग्स आम लक्षण हैं.
3/7
दृष्टि में समस्या: हाई ब्लड प्रेशर आंखों की नसों पर दबाव डाल सकता है. बच्चों में दृष्टि धुंधली होना, झपकियों का बढ़ना या आंखों में दर्द ऐसे संकेत हैं.
दृष्टि में समस्या: हाई ब्लड प्रेशर आंखों की नसों पर दबाव डाल सकता है. बच्चों में दृष्टि धुंधली होना, झपकियों का बढ़ना या आंखों में दर्द ऐसे संकेत हैं.
4/7
सांस लेने में कठिनाई: कुछ बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फेफड़ों और हृदय पर दबाव पड़ता है. इससे खेलते समय या दौड़ते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है.
सांस लेने में कठिनाई: कुछ बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फेफड़ों और हृदय पर दबाव पड़ता है. इससे खेलते समय या दौड़ते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है.
5/7
नींद में परेशानी: हाइपरटेंशन वाले बच्चों को अक्सर नींद ठीक से नहीं आती. रात में बार-बार जागना या बेचैनी महसूस होना आम है.
नींद में परेशानी: हाइपरटेंशन वाले बच्चों को अक्सर नींद ठीक से नहीं आती. रात में बार-बार जागना या बेचैनी महसूस होना आम है.
6/7
दिल की धड़कन तेज होना: तेज या अनियमित दिल की धड़कन बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकती है. यह विशेष रूप से खेल-कूद या उत्साह के समय ध्यान देने योग्य होता है.
दिल की धड़कन तेज होना: तेज या अनियमित दिल की धड़कन बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकती है. यह विशेष रूप से खेल-कूद या उत्साह के समय ध्यान देने योग्य होता है.
7/7
वजन में बदलाव: कुछ बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भूख कम हो सकती है या अचानक वजन बढ़ने कम होने की समस्या हो सकती है. यह संकेत बच्चों में हृदय और किडनी की समस्याओं की ओर इशारा करता है.
वजन में बदलाव: कुछ बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भूख कम हो सकती है या अचानक वजन बढ़ने कम होने की समस्या हो सकती है. यह संकेत बच्चों में हृदय और किडनी की समस्याओं की ओर इशारा करता है.
Published at : 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)
