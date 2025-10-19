अगर शरीर फिट और मजबूत न हो तो प्रेग्नेंसी का सफर कमर दर्द, पैरों में दर्द और कई तरह की असुविधाओं से भर सकता है. इसलिए यह जरूरी होता है कि अपने शरीर को प्रेग्नेंसी से पहले इस तरह से तैयार कर लेना कि वे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आसानी से झेल सकें.