Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स

Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स

preconception health tips: प्रेग्नेंट होने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है. अगर आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो इससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है और मां और बच्चे दोनों को दिक्कत होती है.

By : सोनम  | Updated at : 19 Oct 2025 10:30 AM (IST)
preconception health tips: प्रेग्नेंट होने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है. अगर आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो इससे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है और मां और बच्चे दोनों को दिक्कत होती है.

कई लोग परिवार शुरू करने से पहले काफी कुछ सोचते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि क्या वे परिवार शुरू कर सकते हैं. महिलाएं अपने बारे में तमाम चीजों को सोचती हैं, लेकिन इस दौरान वे एक बात इग्नोर कर देती हैं, वह है कि क्या वे मां बनने के लिए तैयार हैं. यह काफी कठिन सवाल होता है, क्योंकि अगर वे खुद मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं तो बच्चे समेत उनको तमाम तरह की दिक्कत हो सकती है. चलिए आपको कुछ टिप्स देते हैं, जिससे आप प्रेग्नेंट होने से पहले खुद को तैयार कर सकती हैं.

अगर शरीर फिट और मजबूत न हो तो प्रेग्नेंसी का सफर कमर दर्द, पैरों में दर्द और कई तरह की असुविधाओं से भर सकता है. इसलिए यह जरूरी होता है कि अपने शरीर को प्रेग्नेंसी से पहले इस तरह से तैयार कर लेना कि वे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आसानी से झेल सकें.
अगर शरीर फिट और मजबूत न हो तो प्रेग्नेंसी का सफर कमर दर्द, पैरों में दर्द और कई तरह की असुविधाओं से भर सकता है. इसलिए यह जरूरी होता है कि अपने शरीर को प्रेग्नेंसी से पहले इस तरह से तैयार कर लेना कि वे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आसानी से झेल सकें.
प्रेग्नेंसी से पहले जरूरी है कि किसी भी पुरानी चोट या मस्कुलोस्केलेटल समस्या का इलाज करा लें. कमर दर्द, सायटिका, हिप जॉइंट की समस्या या पैरों की तकलीफ गर्भावस्था के दौरान और बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान रीढ़ पर दबाव और हार्मोनल बदलाव ज्यादा हो जाते हैं.
प्रेग्नेंसी से पहले जरूरी है कि किसी भी पुरानी चोट या मस्कुलोस्केलेटल समस्या का इलाज करा लें. कमर दर्द, सायटिका, हिप जॉइंट की समस्या या पैरों की तकलीफ गर्भावस्था के दौरान और बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान रीढ़ पर दबाव और हार्मोनल बदलाव ज्यादा हो जाते हैं.
प्रेग्नेंसी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे नियमित कार्डियो एक्सरसाइज करती रहें. गर्भावस्था के दौरान खून की मात्रा लगभग 45 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज होती है और कई बार हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी रहता है.
प्रेग्नेंसी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे नियमित कार्डियो एक्सरसाइज करती रहें. गर्भावस्था के दौरान खून की मात्रा लगभग 45 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज होती है और कई बार हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी रहता है.
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के लिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या डांसिंग जैसी गतिविधियां काफी सही होती हैं. ये इस पूरे 9 महीनों के दौरान आने वाली तमाम दिक्कतों को कम करती हैं.
प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के लिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या डांसिंग जैसी गतिविधियां काफी सही होती हैं. ये इस पूरे 9 महीनों के दौरान आने वाली तमाम दिक्कतों को कम करती हैं.
प्रेग्नेंसी के दौरान पेल्विक फ्लोर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. इसलिए यह जरूरी है कि पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाएं. इसके लिए आप क्विक फ्लिक केगल्स, हील स्लाइड्स, हैप्पी बेबी पोज, लंजेस और स्क्वैट्स जैसे एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं.
प्रेग्नेंसी के दौरान पेल्विक फ्लोर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. इसलिए यह जरूरी है कि पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाएं. इसके लिए आप क्विक फ्लिक केगल्स, हील स्लाइड्स, हैप्पी बेबी पोज, लंजेस और स्क्वैट्स जैसे एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं.
इसके अलावा प्रेग्नेंसी से पहले संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है. हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन और पर्याप्त पानी पीना शरीर को स्वस्थ रखता है. साथ ही जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजों से परहेज करें. पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी प्रेग्नेंसी की तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं.
इसके अलावा प्रेग्नेंसी से पहले संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है. हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन और पर्याप्त पानी पीना शरीर को स्वस्थ रखता है. साथ ही जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजों से परहेज करें. पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी प्रेग्नेंसी की तैयारी में अहम भूमिका निभाते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Embed widget