छिपा हुआ खतराः क्या आप भी पी रहे हैं बीमारी? लिक्विड कैलोरी धीरे-धीरे कर रहा शरीर को बर्बाद

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लिक्विड कैलोरी चुपचाप शुगर और वजन बढ़ाती हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित रखना जरूरी है

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Mar 2026 08:32 AM (IST)
लिक्विड कैलोरी चुपचाप शुगर और वजन बढ़ाती हैं, इसलिए इनका सेवन सीमित रखना जरूरी है

हर आदमी चाहे उसे अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, ज्यादातर लोग अपने खाने पीने पर ही जोर डालते है, अपनी जरुरत के हिसाब से डाइट प्लान बनाते है, लेकिन कोई भी पेय पदार्थों पर उतना ध्यान नहीं देता. हालांकि, सारे पेय पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते वे हमारे शरीर की metabolism को प्रभावित करते है. लेकिन फलों के रस, स्मूदी, प्रोटीन शेक और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ देखने में तो सेहतमंद लगते हैं, लेकिन काफी मात्रा में लेने से कैलोरी बढ़ा सकते हैं और वजन घटाने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है.

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हर आदमी चाहे उसे अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, ज्यादातर लोग अपने खाने पीने पर ही जोर डालते है, अपनी जरुरत के हिसाब से डाइट प्लान बनाते है, लेकिन कोई भी पेय पदार्थों पर उतना ध्यान नहीं देता. हालांकि, सारे पेय पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते वे हमारे शरीर की metabolism को प्रभावित करते है. लेकिन फलों के रस, स्मूदी, प्रोटीन शेक और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ देखने में तो सेहतमंद लगते हैं, लेकिन काफी मात्रा में लेने से कैलोरी बढ़ा सकते हैं और वजन घटाने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है.
हर आदमी चाहे उसे अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, ज्यादातर लोग अपने खाने पीने पर ही जोर डालते है, अपनी जरुरत के हिसाब से डाइट प्लान बनाते है, लेकिन कोई भी पेय पदार्थों पर उतना ध्यान नहीं देता. हालांकि, सारे पेय पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते वे हमारे शरीर की metabolism को प्रभावित करते है. लेकिन फलों के रस, स्मूदी, प्रोटीन शेक और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ देखने में तो सेहतमंद लगते हैं, लेकिन काफी मात्रा में लेने से कैलोरी बढ़ा सकते हैं और वजन घटाने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है.
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स्वस्थ आहार के बावजूद अनजाने में ली गई कैलोरी, जैसे मीठी चाय, जूस, एनर्जी ड्रिंक या कॉफी, वजन बढ़ा सकती है, ये ड्रिंक्स भूख नहीं मिटाते, लेकिन शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ाते हैं, जिससे वजन तेज़ी से बढ़ता है.ठोस खाने के मुकाबले, पीने वाली चीज़ों से मिलने वाली कैलोरी शरीर को ठीक से संकेत नहीं दे पातीं की पेट भर गया है, जिसके कारण हम अनजाने बहुत ज़्यादा चीनी और कैलोरी ले लेते हैं.
स्वस्थ आहार के बावजूद अनजाने में ली गई कैलोरी, जैसे मीठी चाय, जूस, एनर्जी ड्रिंक या कॉफी, वजन बढ़ा सकती है, ये ड्रिंक्स भूख नहीं मिटाते, लेकिन शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ाते हैं, जिससे वजन तेज़ी से बढ़ता है.ठोस खाने के मुकाबले, पीने वाली चीज़ों से मिलने वाली कैलोरी शरीर को ठीक से संकेत नहीं दे पातीं की पेट भर गया है, जिसके कारण हम अनजाने बहुत ज़्यादा चीनी और कैलोरी ले लेते हैं.
Published at : 26 Mar 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Liquid Calories Harm Of Liquid Calories Hidden Health Risk Sugary Drinks Effects

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