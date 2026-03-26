छिपा हुआ खतराः क्या आप भी पी रहे हैं बीमारी? लिक्विड कैलोरी धीरे-धीरे कर रहा शरीर को बर्बाद

हर आदमी चाहे उसे अपना वजन घटाना हो या बढ़ाना हो, ज्यादातर लोग अपने खाने पीने पर ही जोर डालते है, अपनी जरुरत के हिसाब से डाइट प्लान बनाते है, लेकिन कोई भी पेय पदार्थों पर उतना ध्यान नहीं देता. हालांकि, सारे पेय पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते वे हमारे शरीर की metabolism को प्रभावित करते है. लेकिन फलों के रस, स्मूदी, प्रोटीन शेक और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थ देखने में तो सेहतमंद लगते हैं, लेकिन काफी मात्रा में लेने से कैलोरी बढ़ा सकते हैं और वजन घटाने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है.