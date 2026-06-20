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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMonsoon Eye Infection: मानसून में बढ़ जाते हैं आई फ्लू के मामले, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय

Monsoon Eye Infection: मानसून में बढ़ जाते हैं आई फ्लू के मामले, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय

Monsoon Eye Infection: एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून में बढ़ी हुई नमी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदा पानी और लोगों के बीच नजदीकी आई  कॉन्टेक्ट आई फ्लू के तेजी से फैलने की प्रमुख वजह बन जाते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Monsoon Eye Infection: एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून में बढ़ी हुई नमी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदा पानी और लोगों के बीच नजदीकी आई  कॉन्टेक्ट आई फ्लू के तेजी से फैलने की प्रमुख वजह बन जाते हैं.

Monsoon Eye Infection: एक तरफ बारिश का मौसम एक अलग ही सुकून देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई तरह के इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. इन्हीं इंफेक्शन में कंजंक्टिवाइटिस भी आता है. इसके मामले हर साल मानसून के दौरान तेजी से बढ़ते हैं. अस्पताल और क्लीनिक में इस मौसम में लाल आंख, आंख में पानी आना, जलन और खुजली जैसी शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है.

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एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून में बढ़ी हुई नमी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदा पानी और लोगों के बीच नजदीकी आई  कॉन्टेक्ट आई फ्लू के तेजी से फैलने की प्रमुख वजह बन जाते हैं. यह इन्फेक्शन घर, स्कूल, ऑफिस और पब्लिक प्लेस पर आसानी से फैलता है. ऐसे में आंखों की सुरक्षा और समय पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून में बढ़ी हुई नमी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदा पानी और लोगों के बीच नजदीकी आई  कॉन्टेक्ट आई फ्लू के तेजी से फैलने की प्रमुख वजह बन जाते हैं. यह इन्फेक्शन घर, स्कूल, ऑफिस और पब्लिक प्लेस पर आसानी से फैलता है. ऐसे में आंखों की सुरक्षा और समय पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है.
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कंजंक्टिवाइटिस आंख की उस पतली झिल्ली में सूजन आने की स्थिति है, जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी भाग को ढकती है. यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से हो सकता है. इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती है, आंखों में पानी आने लगता है और कई बार आंखों में चिपचिपा पदार्थ भी जमा होने लगता है. बच्चों में यह समस्या ज्यादा तेजी से फैलती है, क्योंकि वह बार-बार आंखों को छूते हैं.
कंजंक्टिवाइटिस आंख की उस पतली झिल्ली में सूजन आने की स्थिति है, जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी भाग को ढकती है. यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से हो सकता है. इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती है, आंखों में पानी आने लगता है और कई बार आंखों में चिपचिपा पदार्थ भी जमा होने लगता है. बच्चों में यह समस्या ज्यादा तेजी से फैलती है, क्योंकि वह बार-बार आंखों को छूते हैं.
Published at : 20 Jun 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Conjunctivitis Eye Flu Monsoon Eye Infection Conjunctivitis Eye Infection

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