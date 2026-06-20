कंजंक्टिवाइटिस आंख की उस पतली झिल्ली में सूजन आने की स्थिति है, जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी भाग को ढकती है. यह संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से हो सकता है. इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती है, आंखों में पानी आने लगता है और कई बार आंखों में चिपचिपा पदार्थ भी जमा होने लगता है. बच्चों में यह समस्या ज्यादा तेजी से फैलती है, क्योंकि वह बार-बार आंखों को छूते हैं.