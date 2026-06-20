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Monsoon Eye Infection: मानसून में बढ़ जाते हैं आई फ्लू के मामले, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय
Monsoon Eye Infection: एक्सपर्ट्स के अनुसार, मानसून में बढ़ी हुई नमी, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गंदा पानी और लोगों के बीच नजदीकी आई कॉन्टेक्ट आई फ्लू के तेजी से फैलने की प्रमुख वजह बन जाते हैं.
Monsoon Eye Infection: एक तरफ बारिश का मौसम एक अलग ही सुकून देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कई तरह के इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. इन्हीं इंफेक्शन में कंजंक्टिवाइटिस भी आता है. इसके मामले हर साल मानसून के दौरान तेजी से बढ़ते हैं. अस्पताल और क्लीनिक में इस मौसम में लाल आंख, आंख में पानी आना, जलन और खुजली जैसी शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:59 PM (IST)
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