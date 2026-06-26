फल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और लगभग हर व्यक्ति को इन्हें खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन इन्हें दिन के समय खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है. रात में फल खाने से कुछ लोगों को कई तरह की समस्या हो सकती है. फलों में नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं और नींद पर असर डाल सकते हैं. कुछ मामलों में रात में फल खाने से गैस और कब्ज की समस्या भी हो सकती है.