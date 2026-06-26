हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHealthy Foods Harmful At Night: सुबह को अमृत और रात को जहर है ये चीज, खाने से होते हैं ये नुकसान- यहां जानिए

Healthy Foods Harmful At Night: सुबह को अमृत और रात को जहर है ये चीज, खाने से होते हैं ये नुकसान- यहां जानिए

Healthy Foods Harmful At Night: कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं और दिन के समय शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात में खाया जाए तो ये परेशानी की वजह बन सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 26 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Healthy Foods Harmful At Night: कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं और दिन के समय शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात में खाया जाए तो ये परेशानी की वजह बन सकते हैं.

हमारी अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना सबसे जरूरी माना जाता है. हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि खाना कब खाना चाहिए, यह भी उतना ही जरूरी है. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं और दिन के समय शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात में खाया जाए तो ये परेशानी की वजह बन सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रात के समय गलत चीजों का सेवन पाचन, नींद और शरीर के आराम पर असर डाल सकता है. कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे हैं जो दिन में शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन रात में इन्हें खाने से गैस, अपच, ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुबह को अमृत और रात को जहर कौन सी चीजें हैं और इन्हें खाने से क्या नुकसान होते हैं.

1/6
दही को सबसे हेल्दी फूड आइटम्स में गिना जाता है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा दही हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है. हालांकि रात के समय दही खाना नुकसानदायक हो सकता है. इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जिसकी वजह से बलगम बनने की समस्या हो सकती है. साथ ही कुछ लोगों को गैस और पेट में भारीपन की शिकायत भी हो सकती है.
दही को सबसे हेल्दी फूड आइटम्स में गिना जाता है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा दही हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है. हालांकि रात के समय दही खाना नुकसानदायक हो सकता है. इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जिसकी वजह से बलगम बनने की समस्या हो सकती है. साथ ही कुछ लोगों को गैस और पेट में भारीपन की शिकायत भी हो सकती है.
2/6
फल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और लगभग हर व्यक्ति को इन्हें खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन इन्हें दिन के समय खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है. रात में फल खाने से कुछ लोगों को कई तरह की समस्या हो सकती है. फलों में नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं और नींद पर असर डाल सकते हैं. कुछ मामलों में रात में फल खाने से गैस और कब्ज की समस्या भी हो सकती है.
फल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और लगभग हर व्यक्ति को इन्हें खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन इन्हें दिन के समय खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है. रात में फल खाने से कुछ लोगों को कई तरह की समस्या हो सकती है. फलों में नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकते हैं और नींद पर असर डाल सकते हैं. कुछ मामलों में रात में फल खाने से गैस और कब्ज की समस्या भी हो सकती है.
Published at : 26 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Food Healthy Foods Health LIfestyle

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Health Risks Of Reheated Oil: कड़ाही में बचा तेल कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कब बन जाता है जहर?
कड़ाही में बचा तेल कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कब बन जाता है जहर?
लाइफस्टाइल
ketan Agarwal Murder Case: आखिर क्यों कातिल बन रही हैं पत्नियां? देशभर में बढ़े मामले, एक्सपर्ट ने खोले हैरान करने वाले राज
आखिर क्यों कातिल बन रही हैं पत्नियां? देशभर में बढ़े मामले, एक्सपर्ट ने खोले हैरान करने वाले राज
लाइफस्टाइल
14-Day Cancer Treatment: भारत में लॉन्च हुई कैंसर की नई दवा, 14 दिनों के डोज में खत्म होगी बीमारी! जानें कितनी है कीमत?
भारत में लॉन्च हुई कैंसर की नई दवा, 14 दिनों के डोज में खत्म होगी बीमारी! जानें कितनी है कीमत?
लाइफस्टाइल
IRCTC Shaktipeeth Yatra: ₹57500 में वैष्णो देवी और 3 बड़े शक्तिपीठों की यात्रा, IRCTC के इस पैकेज में रहना-खाना सब फ्री
₹57500 में वैष्णो देवी और 3 बड़े शक्तिपीठों की यात्रा, IRCTC के इस पैकेज में रहना-खाना सब फ्री
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, निजी फोटो-वीडियो लीक करने पर FIR दर्ज करना अब अनिवार्य
महाराष्ट्र
Ketan Murder Case: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
केतन अग्रवाल मर्डर केस: CM फडणवीस ने मृतक के पिता से की मुलाकात, 'अच्छे परिवारों के बच्चे...'
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी आज भारत के लिए रचेंगे इतिहास, लेकिन नहीं बना पाएंगे टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
Carry On Jatta 4 की स्टार कास्ट ने हंसी-मजाक के साथ किया दिल जीतने वाला खुलासा
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Embed widget