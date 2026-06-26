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Healthy Foods Harmful At Night: सुबह को अमृत और रात को जहर है ये चीज, खाने से होते हैं ये नुकसान- यहां जानिए
Healthy Foods Harmful At Night: कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं और दिन के समय शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात में खाया जाए तो ये परेशानी की वजह बन सकते हैं.
हमारी अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना सबसे जरूरी माना जाता है. हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन कई बार यह भूल जाते हैं कि खाना कब खाना चाहिए, यह भी उतना ही जरूरी है. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं और दिन के समय शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें रात में खाया जाए तो ये परेशानी की वजह बन सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रात के समय गलत चीजों का सेवन पाचन, नींद और शरीर के आराम पर असर डाल सकता है. कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे हैं जो दिन में शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन रात में इन्हें खाने से गैस, अपच, ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुबह को अमृत और रात को जहर कौन सी चीजें हैं और इन्हें खाने से क्या नुकसान होते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :Food Healthy Foods Health LIfestyle
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