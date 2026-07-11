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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा

दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा

Datia Bypoll: दतिया उपचुनाव में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी में बगावत हो गई है. बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने इस फैसले को एकतरफा बताते हुए सामूहिक रुप से इस्तीफा दिया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बवाल मच गया है. बीजेपी ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उनकी जगह युवा नेता आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसके बाद उनके समर्थक का गुस्सा फूट पड़ा है. बीजेपी ज़िलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने इस फैसले के विरोध में तमाम पदाधिकारियों के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. उन्हें इस फैसले को एकतरफा और कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाला बताया.  वहीं उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. 

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी नेता हेमंत खंडेलवाल के नाम पत्र लिखकर विरोध जताया और अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, व अन्य सदस्यों के साथ सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया. जिसके बाद बीजेपी के अंदर हलचल मच गई हैं. 

दतिया बीजेपी ने दिया सामूहिक रूप से इस्तीफा

रघुवीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा- मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, ज़िलाध्यक्ष  भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद निर्णय लेता हूं कि पार्टी द्वारा दतिया विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में लिया गया निर्णय एकतरफा और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिया गया है. 

मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपक्ष अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बड़ौनी पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दलिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्ष मोर्चा अध्यक्ष दतिया, बड़ौनी के समस्त पार्षदगण और दतिया विधानसभा के 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समेत सामूहिक रुप से दायित्वों इस्तीफा देते हैं. 

नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी बनाने की मांग

उन्होंने पार्टी को चेतावनी दी कि अगर पार्टी 24 घंटे में नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी नहीं बनाती तो वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे और पूरी ताक़त से विरोध करेंगे. रघुवीर कुशवाहा के इस पत्र के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मच गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है. जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. 

इन नेताओं की बगावत के बाद बीजेपी की दतिया में मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस से चुनाव जीतने के साथ ही पार्टी की इस कलह से निबटना भी चुनौती बन गया है. देखना होगा कि बीजेपी क्या अपना फैसला बदलती है और फिर से नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी बनाएगी या नहीं. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Narottam Mishra MP News Datia Bypoll
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