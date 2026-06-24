एक्सपर्ट्स के अनुसार पराठे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है. लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो और रोजाना तेल, घी या मक्खन से बने पराठे खाएं जाए तो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है.