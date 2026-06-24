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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थParatha Side Effects: सुबह के नाश्ते में पराठा खाना पड़ सकता है महंगा, एक्सपर्ट्स के मुताबिक होते हैं ये पांच बड़े नुकसान

Paratha Side Effects: सुबह के नाश्ते में पराठा खाना पड़ सकता है महंगा, एक्सपर्ट्स के मुताबिक होते हैं ये पांच बड़े नुकसान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराठा अपने आप में खराब खाना नहीं है, लेकिन इसे किस तरह बनाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है यह तय करता है कि इसका शरीर पर क्या असर होगा.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Jun 2026 01:10 AM (IST)
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराठा अपने आप में खराब खाना नहीं है, लेकिन इसे किस तरह बनाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है यह तय करता है कि इसका शरीर पर क्या असर होगा.

Paratha Side Effects: पराठा भारतीय घरों में नाश्ते का सबसे पसंदीदा ऑप्शन माना जाता है. खासकर आलू पराठा, पनीर पराठा या सादा पराठा कई लोगों की सुबह की पहली पसंद होता है. गरमा-गरम पराठे के साथ दही या मक्खन का स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है. हालांकि अगर पराठा रोजाना और ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह सेहत पर नकारात्मक असर भी डाल सकता है.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराठा अपने आप में खराब खाना नहीं है, लेकिन इसे किस तरह बनाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है यह तय करता है कि इसका शरीर पर क्या असर होगा.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पराठा अपने आप में खराब खाना नहीं है, लेकिन इसे किस तरह बनाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है यह तय करता है कि इसका शरीर पर क्या असर होगा.
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एक्सपर्ट्स के अनुसार पराठे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है. लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो और रोजाना तेल, घी या मक्खन से बने पराठे खाएं जाए तो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार पराठे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है. लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो और रोजाना तेल, घी या मक्खन से बने पराठे खाएं जाए तो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगती है. लंबे समय तक ऐसा होने पर वजन बढ़ने और मोटापे का खतरा बढ़ सकता है.
Published at : 24 Jun 2026 01:10 AM (IST)
Tags :
Healthy Breakfast Aloo Paratha Paratha Side Effects Daily Paratha Eating

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