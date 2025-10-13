हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थReduce Insulin Resistance Naturally: इस हरे फल की पत्तियां आज से ही शुरू कर दें खाना, डायबिटीज के मरीजों के लिए है रामबाण

Guava leaves for diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसके मरीज आपको हर जगह देखने को मिलते हैं. यह किसी को भी हो सकता है, इसीलिए इसका काफी ख्याल रखना पड़ता है. चलिए इसको रोकने के उपाय बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Oct 2025 06:10 PM (IST)
आजकल डायबिटीज एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है. अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल, किडनी, आंख और नसों तक को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए इसे मैनेज करना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर की दवाइयों के साथ-साथ खानपान पर ध्यान देना इस बीमारी से बचाव का अहम तरीका है. सही डाइट ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में बड़ी भूमिका निभाती है.
इसी बीच कई ऐसे नेचुरल फूड्स सामने आए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं. इनमें अमरूद के पत्ते भी शामिल हैं, जो धीरे-धीरे चर्चा में आ रहे हैं.
रिसर्च बताती है कि अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोक सकते हैं. खासतौर पर टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
2010 में Nutrition and Metabolism जर्नल में छपी एक स्टडी में यह सामने आया कि अमरूद के पत्तों की चाय इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने और शुगर लेवल नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है.
इसका सेवन करने का आसान तरीका है कि आप ताजे पत्तों को पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं. इसे गुनगुना या ठंडा दोनों तरह से लिया जा सकता है.
जापान जैसे देशों में लोग अमरूद के पत्तों की चाय को लंबे समय से अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. वहां इसे डायबिटीज और प्री-डायबिटीज वाले मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है.
हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल अमरूद की पत्तियों पर निर्भर रहना सही नहीं है. दवाइयों, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग सब मिलकर ही डायबिटीज कंट्रोल में मदद करते हैं.
Published at : 13 Oct 2025 06:10 PM (IST)
Embed widget