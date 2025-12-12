एक्सप्लोरर
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
कोइलोनिखिया यानी स्पून नेल्स आयरन डेफिशियेंसी एनीमिया का शुरुआती संकेत होता है. इसमें नाखून इतने पतले हो जाते हैं कि उनकी सतह अंदर की ओर धंस जाती है और चम्मच जैसी दिखाई देती है.
अक्सर लोग बड़ी बीमारियों के लक्षण तभी पहचान पाते हैं, जब समस्या काफी बढ़ चुकी होती है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि शरीर कई बार बहुत पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, खासकर हाथों और नाखूनों के जरिए. यह संकेत बहुत छोटे होते हैं इसलिए लोग इन्हें थकान, मौसम या छोटी-मोटी कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसे लेकर हाल ही में एक्सपर्ट्स ने बताया कि हाथों और नाखूनों में दिखाई देने वाले हल्के बदलावों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार यह बदलाव दिल, फेफड़ों, खून की कमी, इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून बीमारी जैसी गंभीर स्थितियों की ओर इशारा करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपके हाथों और नाखूनों में होने वाले ऐसे पांच बदलाव के बारे में बताते हैं जो गंभीर बीमारियों की ओर संकेत करते हैं.
