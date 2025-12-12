हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी

क्लबसिंग एक ऐसा बदलाव है, जिसमें उंगलियों के सिर गोल हो जाते हैं और नाखून आगे की ओर ज्यादा घुमावदार दिखने लगते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब शरीर मेगाकैरियोसाइट्स फेफड़ों को बाईपास कर उंगलियां तक पहुंच जाते हैं और वहां ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं. यह बदलाव अक्सर क्रॉनिक लंग डिजीज जैसे फेफड़ों का कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्रोन्किइक्टेसिस या लंबे समय तक कम ऑक्सीजन वाली स्थितियों जैसे हार्ट डिजीज में देखा जाता है. ऐसे में अगर उंगलियां अचानक मोटी और गोल लगने लगे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करनी चाहिए.