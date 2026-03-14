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हीटवेव में भूलकर भी न करें ये 8 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर
हीटवेव में बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी बाहर निकलता है. पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है.
गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जब कई दिनों तक लगातार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इसे हीटवेव कहा जाता है. ऐसे समय में शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. शरीर पसीने और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है. हेल्थ साइंस रिपोर्ट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार हीटवेव का सेहत पर गंभीर रूप से असर पड़ सकता है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों में इससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही ज्यादा गर्मी का मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हीटवेव में आपको भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आपकी सेहत पर खतरनाक असर डाल सकती है.
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Published at : 14 Mar 2026 08:36 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion