हीटवेव में भूलकर भी न करें ये 8 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

हीटवेव के दौरान सबसे बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. तेज गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में पानी बाहर निकलता है. अगर पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. इससे चक्कर आना, सिर दर्द, थकान और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसलिए दिन भर नियमित रूप से पानी पीते रहना जरूरी है.