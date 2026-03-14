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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थहीटवेव में भूलकर भी न करें ये 8 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

हीटवेव में भूलकर भी न करें ये 8 गलतियां, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

हीटवेव में बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी बाहर निकलता है. पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Mar 2026 08:36 AM (IST)
हीटवेव में बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी बाहर निकलता है. पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है.

गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जब कई दिनों तक लगातार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो इसे हीटवेव कहा जाता है. ऐसे समय में शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. शरीर पसीने और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है. हेल्थ साइंस रिपोर्ट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार हीटवेव का सेहत पर गंभीर रूप से असर पड़ सकता है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों में इससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही ज्यादा गर्मी का मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हीटवेव में आपको भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आपकी सेहत पर खतरनाक असर डाल सकती है.

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हीटवेव के दौरान सबसे बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. तेज गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में पानी बाहर निकलता है. अगर पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. इससे चक्कर आना, सिर दर्द, थकान और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसलिए दिन भर नियमित रूप से पानी पीते रहना जरूरी है.
हीटवेव के दौरान सबसे बड़ी गलती शरीर में पानी की कमी होने देना है. तेज गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में पानी बाहर निकलता है. अगर पानी की कमी को समय पर पूरा नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. इससे चक्कर आना, सिर दर्द, थकान और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसलिए दिन भर नियमित रूप से पानी पीते रहना जरूरी है.
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गर्मियों में दिन के बीच का समय खासकर दोपहर और शुरुआती दोपहर के घंटे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं. इस दौरान लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है और हिट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस समय बाहर जाने से बचें या छांव और ठंडी जगह का सहारा लें.
गर्मियों में दिन के बीच का समय खासकर दोपहर और शुरुआती दोपहर के घंटे सबसे ज्यादा गर्म होते हैं. इस दौरान लंबे समय तक धूप में रहने से शरीर पर गर्मी का दबाव बढ़ जाता है और हिट से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस समय बाहर जाने से बचें या छांव और ठंडी जगह का सहारा लें.
Published at : 14 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Summer Health Tips Heatwave Precautions Heatwave Mistakes Heatwave Safety

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