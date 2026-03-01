सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके

सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के कारण होते हैं. यह वायरस यौन संपर्क के जरिए फैलता है. ज्यादातर HPV संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन सालों तक शरीर में रहते हैं, तो सर्वाइकल की कोशिकाओं में धीरे-धीरे बदलाव शुरू हो जाता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. HPV वैक्सीन इस संक्रमण को रोकती है. इसे सबसे अच्छे परिणाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र में लगवाना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर 26 साल या उससे ज्यादा उम्र में भी दिया जा सकता है. जिन देशों में व्यापक टीकाकरण हुआ है, वहां सर्वाइकल कैंसर की दर काफी कम हो गई है, भारत ने अब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस वैक्सीन को शामिल किया है.