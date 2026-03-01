हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Mar 2026 08:37 AM (IST)
भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला इसी कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है. यह आंकड़ा बहुत चिंताजनक है क्योंकि यह कैंसर शुरुआती चरण में आसानी से रोका और इलाज किया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर यह कैंसर तब पता चलता है जब यह काफी बढ़ चुका होता है. सर्वाइकल कैंसर धीरे-धीरे विकसित होता है, कई सालों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के, इस लंबी अवधि का फायदा उठाकर हम इसे रोक सकते हैं या समय रहते इलाज कर सकते हैं.ऐसे में आइए आज हम आपको इस जानलेवा बीमारी से बचाव के 5 सबसे कारगर तरीके बताते हैं.

सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के कारण होते हैं. यह वायरस यौन संपर्क के जरिए फैलता है. ज्यादातर HPV संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन सालों तक शरीर में रहते हैं, तो सर्वाइकल की कोशिकाओं में धीरे-धीरे बदलाव शुरू हो जाता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. HPV वैक्सीन इस संक्रमण को रोकती है. इसे सबसे अच्छे परिणाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र में लगवाना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर 26 साल या उससे ज्यादा उम्र में भी दिया जा सकता है. जिन देशों में व्यापक टीकाकरण हुआ है, वहां सर्वाइकल कैंसर की दर काफी कम हो गई है, भारत ने अब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस वैक्सीन को शामिल किया है.
सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती चरण में लक्षण नहीं दिखते, कोई दर्द या असुविधा नहीं होती, स्क्रीनिंग से कैंसर बनने से पहले ही कोशिकाओं में बदलाव का पता चल सकता है. स्क्रीनिंग के प्रमुख तरीके पैप स्मीयर टेस्ट, HPV DNA टेस्ट या कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में दृश्य निरीक्षण विधियां हैं. भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत लाखों महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में कवरेज अभी भी कम है.30 से 65 साल की महिलाओं को नियमित रूप से स्क्रीनिंग करानी चाहिए.
Published at : 01 Mar 2026 08:37 AM (IST)
