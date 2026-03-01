हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tips For A Healthy Heart: अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल

Tips For A Healthy Heart: अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल

How To Protect Your Heart: हमारी छोटी- छोटी आदतें हमारे हार्ट पर असर डालती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे छोटी- छोटी चीजें हार्ट को सुरक्षित रखती हैं और आपको बीमारियों से बचाती हैं.

By : सोनम  | Updated at : 01 Mar 2026 03:19 PM (IST)
How To Protect Your Heart: हमारी छोटी- छोटी आदतें हमारे हार्ट पर असर डालती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे छोटी- छोटी चीजें हार्ट को सुरक्षित रखती हैं और आपको बीमारियों से बचाती हैं.

हम अक्सर अपने हार्ट के बारे में तब सोचते हैं जब कोई समस्या सामने आती है. बाकी दिनों में वह चुपचाप धड़कता रहता है, जबकि काम का दबाव, भागदौड़, अधूरी नींद और तनाव बढ़ते रहते हैं. लेकिन दिल की बीमारियां अचानक नहीं होतीं, वे सालों में धीरे-धीरे बनती हैं.

रिसर्च बताती है कि हार्ट रोग दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण हैं और भारत में भी इनका बोझ तेजी से बढ़ रहा है. अच्छी खबर यह है कि दिल हमारी रोजमर्रा की आदतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है. नियमित और छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं.
रिसर्च बताती है कि हार्ट रोग दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण हैं और भारत में भी इनका बोझ तेजी से बढ़ रहा है. अच्छी खबर यह है कि दिल हमारी रोजमर्रा की आदतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है. नियमित और छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं.
Dr Niranjan Hiremath ने TOI को बताया कि हार्ट को परफेक्शन नहीं, निरंतर देखभाल चाहिए. इसका मतलब है कि अत्यधिक जिम या कठोर डाइट नहीं, बल्कि नियमितता ज्यादा मायने रखती है.
Dr Niranjan Hiremath ने TOI को बताया कि हार्ट को परफेक्शन नहीं, निरंतर देखभाल चाहिए. इसका मतलब है कि अत्यधिक जिम या कठोर डाइट नहीं, बल्कि नियमितता ज्यादा मायने रखती है.
Published at : 01 Mar 2026 03:19 PM (IST)
