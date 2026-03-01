रिसर्च बताती है कि हार्ट रोग दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण हैं और भारत में भी इनका बोझ तेजी से बढ़ रहा है. अच्छी खबर यह है कि दिल हमारी रोजमर्रा की आदतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है. नियमित और छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं.