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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'

रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'

Gen-Z और महिलाओं में बढ़ती लेट नाइट मोबाइल और OTT की आदत से नींद गायब हो रही है. शास्त्रों में बताया गया यह मंत्र सोने से पहले पढ़ने से मन शांत होता है और गहरी नींद आने में मदद मिल सकती है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Mar 2026 07:04 PM (IST)
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आज के डिजिटल युग में, बेडटाइम का मतलब अब सोना नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटकर घंटों तक रील्स स्क्रॉल करना हो गया है. Gen-Z हो या कामकाजी महिलाएं, देर रात तक जागना और डिजिटल इंसोम्निया का शिकार होना एक ग्लोबल समस्या बन चुका है.

क्या आप भी रात के 2 बजे तक फोन की नीली रोशनी (Blue Light) में आंखें गड़ाए रहते हैं? यदि हां, तो यह लेख आपके लिए है. आइए जानते हैं कैसे हजारों साल पुराना एक शास्त्रोक्त मंत्र आपकी डिजिटल लत और अनिद्रा को दूर कर सकता है.

क्यों आपके हाथ से फोन नहीं छूट रहा?

देर रात तक जागने के पीछे केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि एक केमिकल ट्रैप है:

  • डोपामिन ट्रैप: हर नई रील या शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है. आपका ब्रेन अगला वीडियो देखने के लिए उतावला हो जाता है.
  • ब्लू लाइट का प्रभाव: फोन की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारे शरीर के मेलाटोनिन (नींद लाने वाला हार्मोन) को रोक देती है.
  • ओवरथिंकिंग: दिनभर की मल्टी-टास्किंग और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण रात में दिमाग शटडाउन नहीं हो पाता.

आयुर्वेद और शास्त्रों का समाधान: रात्रि स्मरण मंत्र

भारतीय परंपरा में नींद को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्राणों का विश्राम माना गया है. शास्त्रों में एक शक्तिशाली मंत्र का उल्लेख है, जो न केवल नकारात्मक विचारों को रोकता है, बल्कि मस्तिष्क को गहरी नींद के लिए तैयार करता है.

यह मंत्र पढ़ें:
रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्.
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति॥

इसका अर्थ: जो व्यक्ति सोने से पहले भगवान राम, कार्तिकेय, हनुमान, गरुड़ और भीम का स्मरण करता है, उसके बुरे सपने और मानसिक भय (Overthinking) दूर हो जाते हैं.

कैसे काम करता है यह मंत्र?

मंत्र जाप को वैज्ञानिकों ने भी मानसिक थेरेपी माना है:

  • ब्रेन वेव्स का धीमा होना: मंत्र के रिद्म से दिमाग की तेज तरंगें (Beta waves) धीमी होकर Alpha और Theta स्थिति में आ जाती हैं, जो गहरी नींद के लिए अनिवार्य हैं.
  • डिजिटल डिटॉक्स: फोन छोड़कर मंत्र पढ़ने से आप डिजिटल दुनिया से कटकर स्व (Self) से जुड़ते हैं.
  • कोर्टिसोल में कमी: रिसर्च बताती है कि मंत्र जप करने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन Cortisol तेजी से कम होता है.

आज रात से ही बदलें ये 5 छोटी आदतें

यदि आप वाकई अपनी नींद और मानसिक शांति वापस पाना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों को अपनाएं:

  1. 10-मिनट का नियम: सोने से 10 मिनट पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें.
  2. हाथ-पैर धोएं: आयुर्वेद के अनुसार, सोने से पहले हाथ-पैर धोने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है.
  3. मंत्र का जाप: बिस्तर पर लेटकर कम से कम 3 या 11 बार ऊपर दिए गए मंत्र का मन ही मन जाप करें.
  4. गहरी सांसें लें: मंत्र के साथ 5 बार गहरी सांस लें (Box Breathing).
  5. स्मरण के साथ सोएं: किसी भी प्रिय ईश्वर या अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए आंखें बंद करें.

डिजिटल स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करने से मिलने वाला क्षणिक आनंद आपकी रातों की नींद और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए. शास्त्रों का यह तरीका कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि डिजिटल डिटॉक्स की एक प्राचीन और कारगर तकनीक है.

आज रात, रील्स के बजाय खुद को थोड़ा समय दें. यकीनन, आपको वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप आधी रात तक फोन में करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया और युद्ध का मनोविज्ञान: क्या सच में 'जादू-टोना' और 'दैवीय प्रकोप' बदल रहे हैं ईरान-इजराइल का भविष्य?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 16 Mar 2026 07:04 PM (IST)
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Digital Detox Sleep Problems Health Tips Wellness Astro Special Mental Peace

Frequently Asked Questions

रात को देर तक जागने का मुख्य कारण क्या है?

देर रात तक जागने का कारण केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि डोपामिन ट्रैप, फोन की ब्लू लाइट और ओवरथिंकिंग है जो मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं।

डिजिटल इंसोम्निया को दूर करने के लिए शास्त्रों में क्या समाधान बताया गया है?

शास्त्रों में रात्रि स्मरण मंत्र का उल्लेख है, जो नकारात्मक विचारों को रोककर मस्तिष्क को गहरी नींद के लिए तैयार करता है और बुरे सपने दूर करता है।

यह रात्रि स्मरण मंत्र कैसे काम करता है?

मंत्र के लय से मस्तिष्क की तेज तरंगें धीमी हो जाती हैं, जिससे आप डिजिटल दुनिया से कटकर स्व से जुड़ते हैं और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है।

नींद और मानसिक शांति वापस पाने के लिए आज रात से कौन सी आदतें अपनाई जा सकती हैं?

सोने से 10 मिनट पहले फोन दूर रखना, हाथ-पैर धोना, मंत्र का जाप करना, गहरी सांसें लेना और किसी प्रिय ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना जैसी आदतें अपनाई जा सकती हैं।

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