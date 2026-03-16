देर रात तक जागने का कारण केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि डोपामिन ट्रैप, फोन की ब्लू लाइट और ओवरथिंकिंग है जो मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं।
रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'
Gen-Z और महिलाओं में बढ़ती लेट नाइट मोबाइल और OTT की आदत से नींद गायब हो रही है. शास्त्रों में बताया गया यह मंत्र सोने से पहले पढ़ने से मन शांत होता है और गहरी नींद आने में मदद मिल सकती है.
आज के डिजिटल युग में, बेडटाइम का मतलब अब सोना नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटकर घंटों तक रील्स स्क्रॉल करना हो गया है. Gen-Z हो या कामकाजी महिलाएं, देर रात तक जागना और डिजिटल इंसोम्निया का शिकार होना एक ग्लोबल समस्या बन चुका है.
क्या आप भी रात के 2 बजे तक फोन की नीली रोशनी (Blue Light) में आंखें गड़ाए रहते हैं? यदि हां, तो यह लेख आपके लिए है. आइए जानते हैं कैसे हजारों साल पुराना एक शास्त्रोक्त मंत्र आपकी डिजिटल लत और अनिद्रा को दूर कर सकता है.
क्यों आपके हाथ से फोन नहीं छूट रहा?
देर रात तक जागने के पीछे केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि एक केमिकल ट्रैप है:
- डोपामिन ट्रैप: हर नई रील या शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है. आपका ब्रेन अगला वीडियो देखने के लिए उतावला हो जाता है.
- ब्लू लाइट का प्रभाव: फोन की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारे शरीर के मेलाटोनिन (नींद लाने वाला हार्मोन) को रोक देती है.
- ओवरथिंकिंग: दिनभर की मल्टी-टास्किंग और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण रात में दिमाग शटडाउन नहीं हो पाता.
आयुर्वेद और शास्त्रों का समाधान: रात्रि स्मरण मंत्र
भारतीय परंपरा में नींद को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्राणों का विश्राम माना गया है. शास्त्रों में एक शक्तिशाली मंत्र का उल्लेख है, जो न केवल नकारात्मक विचारों को रोकता है, बल्कि मस्तिष्क को गहरी नींद के लिए तैयार करता है.
यह मंत्र पढ़ें:
रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्.
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति॥
इसका अर्थ: जो व्यक्ति सोने से पहले भगवान राम, कार्तिकेय, हनुमान, गरुड़ और भीम का स्मरण करता है, उसके बुरे सपने और मानसिक भय (Overthinking) दूर हो जाते हैं.
कैसे काम करता है यह मंत्र?
मंत्र जाप को वैज्ञानिकों ने भी मानसिक थेरेपी माना है:
- ब्रेन वेव्स का धीमा होना: मंत्र के रिद्म से दिमाग की तेज तरंगें (Beta waves) धीमी होकर Alpha और Theta स्थिति में आ जाती हैं, जो गहरी नींद के लिए अनिवार्य हैं.
- डिजिटल डिटॉक्स: फोन छोड़कर मंत्र पढ़ने से आप डिजिटल दुनिया से कटकर स्व (Self) से जुड़ते हैं.
- कोर्टिसोल में कमी: रिसर्च बताती है कि मंत्र जप करने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन Cortisol तेजी से कम होता है.
आज रात से ही बदलें ये 5 छोटी आदतें
यदि आप वाकई अपनी नींद और मानसिक शांति वापस पाना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों को अपनाएं:
- 10-मिनट का नियम: सोने से 10 मिनट पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें.
- हाथ-पैर धोएं: आयुर्वेद के अनुसार, सोने से पहले हाथ-पैर धोने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है.
- मंत्र का जाप: बिस्तर पर लेटकर कम से कम 3 या 11 बार ऊपर दिए गए मंत्र का मन ही मन जाप करें.
- गहरी सांसें लें: मंत्र के साथ 5 बार गहरी सांस लें (Box Breathing).
- स्मरण के साथ सोएं: किसी भी प्रिय ईश्वर या अपने लक्ष्य का ध्यान करते हुए आंखें बंद करें.
डिजिटल स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करने से मिलने वाला क्षणिक आनंद आपकी रातों की नींद और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होना चाहिए. शास्त्रों का यह तरीका कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि डिजिटल डिटॉक्स की एक प्राचीन और कारगर तकनीक है.
आज रात, रील्स के बजाय खुद को थोड़ा समय दें. यकीनन, आपको वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप आधी रात तक फोन में करते रहते हैं.
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Frequently Asked Questions
रात को देर तक जागने का मुख्य कारण क्या है?
डिजिटल इंसोम्निया को दूर करने के लिए शास्त्रों में क्या समाधान बताया गया है?
शास्त्रों में रात्रि स्मरण मंत्र का उल्लेख है, जो नकारात्मक विचारों को रोककर मस्तिष्क को गहरी नींद के लिए तैयार करता है और बुरे सपने दूर करता है।
यह रात्रि स्मरण मंत्र कैसे काम करता है?
मंत्र के लय से मस्तिष्क की तेज तरंगें धीमी हो जाती हैं, जिससे आप डिजिटल दुनिया से कटकर स्व से जुड़ते हैं और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है।
नींद और मानसिक शांति वापस पाने के लिए आज रात से कौन सी आदतें अपनाई जा सकती हैं?
सोने से 10 मिनट पहले फोन दूर रखना, हाथ-पैर धोना, मंत्र का जाप करना, गहरी सांसें लेना और किसी प्रिय ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना जैसी आदतें अपनाई जा सकती हैं।
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