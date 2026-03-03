हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या पेशाब के साथ आ रहा है खून, हो सकता है इस खतरनाक बीमारी का संकेत

क्या पेशाब के साथ आ रहा है खून, हो सकता है इस खतरनाक बीमारी का संकेत

हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 03 Mar 2026 04:27 PM (IST)
हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है.

पेशाब में खून आने को मेडिकल भाषा में हेमाट्यूरिया  कहा जाता है. यह एक ऐसा लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बाद पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा भूरा दिखने लगता है, जबकि कुछ मामलों में खून इतनी कम मात्रा में होता है कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता है और केवल जांच में पता चलता है. यह कंडीशन सामान्य कारणों से भी हो सकती है लेकिन कई बाद यह किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी होती है. अगर पेशाब में खून दिखाई दे या जांच में इसका पता चले तो समय पर डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पेशाब के साथ खून आ रहा है तो यह किस बीमारी का संकेत हो सकता है.

1/7
हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी होता है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया होता है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है. वहीं दूसरा माइक्रोस्कोपिक हेमाट्यूरिया होता है. इसमें खून दिखाई नहीं देता है लेकिन माइक्रोस्कोप या यूरिन टेस्ट में पता चलता है.
हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी होता है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया होता है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है. वहीं दूसरा माइक्रोस्कोपिक हेमाट्यूरिया होता है. इसमें खून दिखाई नहीं देता है लेकिन माइक्रोस्कोप या यूरिन टेस्ट में पता चलता है.
2/7
इन कंडीशन में पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा हो सकता है. इसके अलावा इसमें बहुत कम मात्रा में खून भी रंग बदलने के लिए काफी होता है. कई बार इन कंडीशन में खून के थक्के भी निकल सकते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं.
इन कंडीशन में पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा हो सकता है. इसके अलावा इसमें बहुत कम मात्रा में खून भी रंग बदलने के लिए काफी होता है. कई बार इन कंडीशन में खून के थक्के भी निकल सकते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं.
Published at : 03 Mar 2026 04:27 PM (IST)
Blood In Urine Hematuria Symptoms Urine Blood Sign

Embed widget