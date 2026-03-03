एक्सप्लोरर
क्या पेशाब के साथ आ रहा है खून, हो सकता है इस खतरनाक बीमारी का संकेत
हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है.
पेशाब में खून आने को मेडिकल भाषा में हेमाट्यूरिया कहा जाता है. यह एक ऐसा लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बाद पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा भूरा दिखने लगता है, जबकि कुछ मामलों में खून इतनी कम मात्रा में होता है कि वह आंखों से दिखाई नहीं देता है और केवल जांच में पता चलता है. यह कंडीशन सामान्य कारणों से भी हो सकती है लेकिन कई बाद यह किसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी होती है. अगर पेशाब में खून दिखाई दे या जांच में इसका पता चले तो समय पर डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पेशाब के साथ खून आ रहा है तो यह किस बीमारी का संकेत हो सकता है.
Published at : 03 Mar 2026 04:27 PM (IST)
