क्या पेशाब के साथ आ रहा है खून, हो सकता है इस खतरनाक बीमारी का संकेत

हेमाट्यूरिया का मतलब पेशाब में रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी होता है. इसके दो प्रकार होते हैं. जिसमें पहला ग्रास हेमाट्यूरिया होता है. इसमें जब खून आंखों से साफ दिखाई देता है और पेशाब गुलाबी या लाल हो जाता है. वहीं दूसरा माइक्रोस्कोपिक हेमाट्यूरिया होता है. इसमें खून दिखाई नहीं देता है लेकिन माइक्रोस्कोप या यूरिन टेस्ट में पता चलता है.