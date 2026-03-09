एक्सप्लोरर
दिल्ली में पीने के पानी के 40% से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल, जानें इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
हाल में सामने आई ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा पानी सुरक्षित नहीं है. जांच में बड़ी संख्या में पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की क्वालिटी को लेकर एक गंभीर समस्या सामने आई है. हाल में सामने आई ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा पानी सुरक्षित नहीं है. जांच में बड़ी संख्या में पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, इससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल जनित बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है.
