दिल्ली में पीने के पानी के 40% से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल, जानें इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

दिल्ली में रोजाना पानी की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है. पानी की जरूरत और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है. इसके अलावा जो पानी लोगों तक पहुंच रहा है उसकी सही तरीके से जांच भी नहीं हो रही , मानकों के अनुसार पानी की कई प्रकार की जांच होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर केवल कुछ ही जांच की जा रही हैं. स्टाफ और आधुनिक उपकरणों की कमी की वजह से पानी की क्वालिटी का सही आकलन नहीं हो पा रहा है.