दिल्ली में पीने के पानी के 40% से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल, जानें इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थदिल्ली में पीने के पानी के 40% से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल, जानें इससे कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Mar 2026 04:07 PM (IST)
हाल में सामने आई ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा पानी सुरक्षित नहीं है. जांच में बड़ी संख्या में पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं.

देश की राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की क्वालिटी को लेकर एक गंभीर समस्या सामने आई है. हाल में सामने आई ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई किया जा रहा पानी सुरक्षित नहीं है. जांच में बड़ी संख्या में पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, इससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल जनित बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है.

जांच में सामने आया कि दिल्ली में लिए गए पानी के सैंपल में बड़ी संख्या में सैंपल क्वालिटी के मानकों पर खरे नहीं उतरे, कई जगहों पर लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा सैंपल टेस्ट में फेल पाए गए. इसका मतलब है कि जो पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. कुछ इलाकों में स्थिति और भी खराब है.
दिल्ली में रोजाना पानी की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है. पानी की जरूरत और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है. इसके अलावा जो पानी लोगों तक पहुंच रहा है उसकी सही तरीके से जांच भी नहीं हो रही , मानकों के अनुसार पानी की कई प्रकार की जांच होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर केवल कुछ ही जांच की जा रही हैं. स्टाफ और आधुनिक उपकरणों की कमी की वजह से पानी की क्वालिटी का सही आकलन नहीं हो पा रहा है.
Published at : 09 Mar 2026 04:07 PM (IST)
Drinking Water Delhi Water Water Samples Waterborne Diseases

हेल्थ फोटो गैलरी

