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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मईरान की Pink Masjid: रंगीन कांच से झांकती रोशनी का अद्भुत नजारा, देखें फारसी कला का चमत्कार!

ईरान की Pink Masjid: रंगीन कांच से झांकती रोशनी का अद्भुत नजारा, देखें फारसी कला का चमत्कार!

Pink Masjid in Iran: ईरान के शिराज में स्थित नासिर अल-मुल्क मस्जिद जिसकी वास्तुकला फारसी कला का एक शानदार नमूना है. रंग-बिरंगे कांच से सजी इस मंदिर को गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Mar 2026 06:55 PM (IST)
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Pink Masjid in Iran: क्या आपने कभी सूर्य की रोशनी को जमीन पर एक सुंदर कलाकृति बनाते देखा है? ईरान के शिराज में स्थित नासिर अल-मुल्क मस्जिद का एक ऐसा दर्शनीय स्थल, जहां वास्तुकला और प्रकृति के अनूठे संगम का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है.

दुनियाभर में 'गुलाबी मस्जिद' के नाम से मशहूर यह इमारत न केवल पूजा स्थल है, बल्कि फारसी कला का एक शानदार नमूना भी है. यह आस्था और कलात्मक प्रशंसा दोनों का प्रतीक है.

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सुबह के समय स्वर्ग सा नजारा

मस्जिद की सबसे मनमोहक विशेषता इसकी रंगीन कांच की बनी खिड़कियां हैं. सुबह की धूप जब इन रंगीन खिड़कियों से छनकर आती है, तो नीचे बिछे फारसी कालीनों पर रंगों की एक अद्भुत छटा बिखेरती है.

रोशनी और रंगों का यह मेल एक जीवंत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है, जो देखने वालों को हैरात में डाल देता है. 

काजर युग की स्थापत्य कला का चमत्कार 

इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण काजर राजवंश के दौरान हुआ था, और इसमें गुलाबी, पीले, नीले और लाल रंग की टाइलों को प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है, जिन पर जटिल पुष्प रूपांकनों को उकेरा गया है, जिसके कारण इसे गुलाबी मस्जिद का नाम मिला. 

बात की जाए मुख्य प्रार्थना कक्ष में लगी टाइलों के चटख रंग प्रकाश के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मनमोहक नजारा प्रस्तुत करते हैं. इसके अलावा, प्रवेश द्वार पर संगमरमर के पत्थर पर उत्कीर्ण एक कविता स्थानीय बोली में धार्मिक ज्ञान प्रदान करती है. 

गुलाबी मस्जिद का इतिहास

इस मस्जिद की नींव शिराज के प्रमुख मिर्जा हसन अली नासिर उल मुल्क ने रखी थी, जो शिराज के गवर्नर अली अकबर कवाम उल मुल्क के बेटे थे. इसका निर्माण कार्य 1876 से 1888 तक चला. 

मस्जिद के प्रांगण में शांतिपूर्ण वातावरण महसूस किया जा सकता है, जिसमें केंद्र में एक फव्वारा है, जो मेहराबदार संरचनाओं से घिरा हुआ है, जो आंगतुकों के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है. 

गुलाबी मस्जिद का सांस्कृतिक महत्व

आज गुलाबी मस्जिद शिराज में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है. इसके एतिहासिक महत्व के कारण इसे 1955 में ईरान की राष्ट्रीय धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था.

वर्तमान समय में इसकी देखरेख ईरान के सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पर्यटन संगठन द्वारा की जाती है, और इसे नासिर अल मुल्क बंदोबस्ती फाउंडेशन द्वारा संरक्षित किया जाता है. 

फारसी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण

यह मस्जिद फारसी स्थापत्य सिद्धांतों पर आधारित है. हालांकि रंगीन कांच को आमतौर पर गिरजाघरों से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरण सीरिया में 7वीं शताब्दी का है. नासिर अल मुल्क मस्जिद में प्रकाश और वास्तुकला का ऐसा अद्भुत संगम है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 16 Mar 2026 06:55 PM (IST)
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Islam Mosque Islam Religion #iran
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