हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थहैवी मील के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

हैवी मील के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

कई लोग भारी खाना खाने के बाद फल को मिठाई की तरह खा लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. फल में मौजूद नेचुरल शुगर और फाइबर जल्दी पर पच जाते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Mar 2026 06:16 PM (IST)
कई लोग भारी खाना खाने के बाद फल को मिठाई की तरह खा लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. फल में मौजूद नेचुरल शुगर और फाइबर जल्दी पर पच जाते हैं.

फल हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी और फायदेमंद चीजों में से एक माना जाता है. विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं. गर्मियों में तरबूज, संतरा या सेब जैसे फल खाने से न सिर्फ शरीर हाइड्रेट रहता हैं बल्कि पाचन तंत्र भी बेहतर होता है.

हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना सही है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की हैवी मिल के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.
हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना सही है या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की हैवी मिल के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.
कई लोग भारी खाना खाने के बाद फल को मिठाई की तरह खा लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. फल में मौजूद नेचुरल शुगर और फाइबर जल्दी पर पच जाते हैं, जबकि भारी भोजन में मौजूद प्रोटीन और वसा को पचाने में ज्यादा समय लगता है.
कई लोग भारी खाना खाने के बाद फल को मिठाई की तरह खा लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. फल में मौजूद नेचुरल शुगर और फाइबर जल्दी पर पच जाते हैं, जबकि भारी भोजन में मौजूद प्रोटीन और वसा को पचाने में ज्यादा समय लगता है.
