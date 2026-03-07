हैवी मील के तुरंत बाद फ्रूट्स खाने चाहिए या नहीं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

कई लोग भारी खाना खाने के बाद फल को मिठाई की तरह खा लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करना हर किसी के लिए सही नहीं होता है. फल में मौजूद नेचुरल शुगर और फाइबर जल्दी पर पच जाते हैं, जबकि भारी भोजन में मौजूद प्रोटीन और वसा को पचाने में ज्यादा समय लगता है.