Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों

Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों

Foods That Cause Bloating: रोजमर्रा के खाने की कुछ चीजें थकान और पेट फूलने का कारण बन सकती हैं. जानिए आखिर कौन से खाद्य पदार्थ आपके पाचन और ऊर्जा पर असर डालते हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 26 Sep 2025 06:02 PM (IST)
Foods That Cause Bloating: रोजमर्रा के खाने की कुछ चीजें थकान और पेट फूलने का कारण बन सकती हैं. जानिए आखिर कौन से खाद्य पदार्थ आपके पाचन और ऊर्जा पर असर डालते हैं.

Foods That Cause Bloating: क्या आपने कभी सोचा है कि दिनभर थकान, कमजोरी और पेट फूलने की असली वजह आपकी थाली हो सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल तनाव, नींद की कमी या शारीरिक कमजोरी के कारण होता है, लेकिन सच तो यह है कि रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ चुपके-चुपके हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं और शरीर की ऊर्जा छीन लेते हैं.

1/7
सफेद ब्रेड और मैदा: मैदे से बनी चीज़ें पचने में समय लेती हैं और पेट में भारीपन बढ़ाती हैं. सफेद ब्रेड ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाकर थकान का कारण बनती है.
सफेद ब्रेड और मैदा: मैदे से बनी चीज़ें पचने में समय लेती हैं और पेट में भारीपन बढ़ाती हैं. सफेद ब्रेड ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाकर थकान का कारण बनती है.
2/7
फास्ट फूड और तली-भुनी चीजें: बर्गर, पिज्जा और तली हुई चीज़ें फैट और नमक से भरपूर होती हैं. ये पेट में गैस और सूजन पैदा करती हैं और शरीर को सुस्त बना देती हैं.
फास्ट फूड और तली-भुनी चीजें: बर्गर, पिज्जा और तली हुई चीज़ें फैट और नमक से भरपूर होती हैं. ये पेट में गैस और सूजन पैदा करती हैं और शरीर को सुस्त बना देती हैं.
3/7
कोल्ड ड्रिंक्स: कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में मौजूद गैस और शुगर पेट फूलने और थकान का बड़ा कारण होते हैं. ये आंतों में गैस फंसा देते हैं.
कोल्ड ड्रिंक्स: कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा में मौजूद गैस और शुगर पेट फूलने और थकान का बड़ा कारण होते हैं. ये आंतों में गैस फंसा देते हैं.
4/7
मीठे स्नैक्स और पैकेज्ड फूड: कुकीज़, चॉकलेट और पैकेज्ड स्नैक्स शुगर और प्रिज़र्वेटिव से भरे होते हैं. इन्हें खाने से थोड़ी देर के लिए ऊर्जा मिलती है, लेकिन तुरंत थकान और आलस्य बढ़ जाता है.
मीठे स्नैक्स और पैकेज्ड फूड: कुकीज़, चॉकलेट और पैकेज्ड स्नैक्स शुगर और प्रिज़र्वेटिव से भरे होते हैं. इन्हें खाने से थोड़ी देर के लिए ऊर्जा मिलती है, लेकिन तुरंत थकान और आलस्य बढ़ जाता है.
5/7
डेयरी उत्पाद: दूध या पनीर जैसी चीज़ें जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उनमें ब्लोटिंग और पाचन संबंधी समस्या का कारण बन सकती हैं.
डेयरी उत्पाद: दूध या पनीर जैसी चीज़ें जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उनमें ब्लोटिंग और पाचन संबंधी समस्या का कारण बन सकती हैं.
6/7
ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ: नमकीन स्नैक्स, अचार और पैकेज्ड फूड शरीर में पानी रोक लेते हैं, जिससे पेट फूलता है और शरीर भारी महसूस होता है.
ज्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ: नमकीन स्नैक्स, अचार और पैकेज्ड फूड शरीर में पानी रोक लेते हैं, जिससे पेट फूलता है और शरीर भारी महसूस होता है.
7/7
प्रोसेस्ड मीट: सॉसेज, बेकन और पैकेज्ड मीट में ज्यादा नमक, फैट और प्रिज़र्वेटिव होते हैं. यह न केवल ब्लोटिंग बढ़ाते हैं बल्कि थकान और सुस्ती का कारण भी बनते हैं.
प्रोसेस्ड मीट: सॉसेज, बेकन और पैकेज्ड मीट में ज्यादा नमक, फैट और प्रिज़र्वेटिव होते हैं. यह न केवल ब्लोटिंग बढ़ाते हैं बल्कि थकान और सुस्ती का कारण भी बनते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 06:02 PM (IST)
Tags :
Fatigue Foods Bloating

Photo Gallery

View More
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget