चावल हमेशा चिपक जाते हैं? इस ट्रिक से हमेशा बनेंगे खिले-खिले

How To Cook Perfect Fluffy Rice: चावल बनाना आसान लगता है, लेकिन इन्हें सही तरीके से पकाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार बर्तन खोलते ही चावल आपस में चिपके हुए मिलते हैं. कहीं दाने जरूरत से ज्यादा नरम हो जाते हैं, तो कहीं नीचे का हिस्सा गीला और ऊपर का चावल कच्चा रह जाता है. खासकर रोजाना बनने वाले चावल में यह परेशानी आम है. हालांकि, इसके लिए हमेशा चावल की क्वालिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इन्हें पकाने का तरीका भी काफी मायने रखता है.

अगर आप चाहते हैं कि चावल के दाने अलग-अलग और खिले-खिले बनें, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे जरूरी है चावल से अतिरिक्त स्टार्च हटाना, पानी की सही मात्रा रखना और पकते समय चावल को बार-बार न छेड़ना.

चावल चिपचिपे क्यों हो जाते हैं?

चावल के दानों की बाहरी सतह पर स्टार्च मौजूद होता है. पकाते समय यही स्टार्च पानी में निकलता है. अगर चावल को अच्छी तरह नहीं धोया गया, पानी जरूरत से ज्यादा डाल दिया गया या चावल को बहुत देर तक पकाया गया, तो यह स्टार्च दानों को आपस में चिपका सकता है. बार-बार चम्मच चलाने से भी दाने टूटते हैं और ज्यादा स्टार्च बाहर निकलता है. इसलिए खिले-खिले चावल बनाने के लिए सिर्फ पानी की मात्रा ही नहीं, बल्कि धोने और पकाने का तरीका भी सही होना चाहिए.





चावल को 3-4 बार जरूर धोएं

चावल पकाने से पहले उसे अच्छी तरह धोना सबसे आसान और असरदार तरीका है. कच्चे चावल को एक बर्तन में लेकर ठंडे पानी से धोएं और हाथों से हल्के-हल्के घुमाएं. पानी सफेद और धुंधला दिखाई देगा. इसे निकालकर दोबारा साफ पानी डालें. ऐसा करीब 3-4 बार करें, जब तक पानी पहले की तुलना में काफी साफ न दिखाई देने लगे. इससे दानों की सतह पर मौजूद अतिरिक्त स्टार्च कम होता है और पकने के बाद चावल के आपस में चिपकने की संभावना घट सकती है.

पकाने से पहले थोड़ी देर भिगोएं

चावल को पकाने से पहले करीब 20 मिनट भिगोना भी मददगार हो सकता है. इससे दाने पानी सोख लेते हैं और पकाते समय ज्यादा समान रूप से पक सकते हैं. बासमती चावल को भी करीब 20-30 मिनट तक भिगोया जा सकता है. हालांकि, चावल को बहुत लंबे समय तक पानी में छोड़ना ठीक नहीं है. ज्यादा देर भिगोने से दाने कमजोर हो सकते हैं और पकाते समय टूटने की संभावना बढ़ सकती है.

पानी की मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी

चावल चिपकने की एक बड़ी वजह पानी का गलत अनुपात भी है. बहुत ज्यादा पानी डालने पर चावल जरूरत से ज्यादा नरम हो सकते हैं और दाने आपस में चिपकने लगते हैं. आम तौर पर लंबे दाने वाले सफेद चावल के लिए 1 कप चावल में करीब 1.25 कप पानी से शुरुआत की जा सकती है, जबकि कुछ सामान्य चावल में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है. सही मात्रा चावल की किस्म, बर्तन और पकाने के तरीके पर भी निर्भर करती है. इसलिए एक ही अनुपात हर तरह के चावल पर लागू नहीं होता.





उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें

चावल और पानी को बर्तन में डालकर पहले उबाल आने दें. जैसे ही पानी अच्छी तरह उबलने लगे, आंच धीमी कर दें और ढक्कन लगा दें. इसके बाद चावल को तेज आंच पर लगातार पकाने की जरूरत नहीं होती. धीमी आंच पर चावल भाप में धीरे-धीरे पकते हैं और उनके दाने ज्यादा अच्छी तरह अपनी शक्ल बनाए रख सकते हैं.

पकते समय चावल को बार-बार न चलाएं

यह छोटी सी गलती चावल की पूरी बनावट बदल सकती है. चावल पकाते समय बार-बार चम्मच चलाने से दाने टूट सकते हैं और उनमें मौजूद स्टार्च पानी में ज्यादा निकल सकता है. इससे चावल चिपचिपे होने लगते हैं. इसलिए पानी उबलने के बाद चावल को ढककर पकने दें. बार-बार ढक्कन उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं है.

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गैस बंद करने के बाद तुरंत ढक्कन न खोलें

चावल पक जाने के बाद गैस बंद कर दें और उन्हें कुछ देर आराम करने दें. करीब 5-10 मिनट का रेस्ट देने से बचे हुए पानी और भाप को दानों में समान रूप से फैलने का समय मिलता है. कुछ लोग चावल को पकने के तुरंत बाद परोसना शुरू कर देते हैं, जिससे ऊपर और नीचे के दानों की नमी अलग-अलग रह सकती है. थोड़ा इंतजार करने से चावल की बनावट बेहतर हो सकती है.

आखिर में ऐसे करें चावल को फ्लफ

चावल पकने के बाद उन्हें जोर से चलाने या दबाने की बजाय कांटे या चपटे चम्मच की मदद से हल्के हाथ से ऊपर-नीचे करें. इससे दाने अलग होने में मदद मिलती है और वे टूटते भी कम हैं. अगर आप खिले-खिले चावल चाहते हैं, तो बस इन बातों को ध्यान में रखें, चावल अच्छी तरह धोएं, जरूरत के हिसाब से पानी डालें, पकाते समय ज्यादा न चलाएं, उबाल आने के बाद धीमी आंच रखें और पकने के बाद कुछ देर रेस्ट दें. इन छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने से रोजाना बनने वाले चावल की बनावट में काफी फर्क नजर आ सकता है.

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