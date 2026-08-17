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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWhy Salt Gets Wet In Monsoon: बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?

Why Salt Gets Wet In Monsoon: बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?

Kitchen Tips For Monsoon: नमक और चीनी दोनों ही हवा से कुछ मात्रा में नमी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता. हालांकि, ज्यादा नमी होने पर चीनी भी चिपचिपी हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Aug 2026 08:34 PM (IST)
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How To Keep Salt Dry In Rainy Season: बरसात का मौसम आते ही रसोई में नमी की समस्या बढ़ जाती है. कभी नमकदानी में रखा नमक गीला होकर चिपकने लगता है, तो कभी उसमें गांठें बन जाती हैं. वहीं, चीनी कई बार बिल्कुल सूखी दिखाई देती है. ऐसे में मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हवा में नमी बढ़ने पर नमक पानी खींच लेता है, तो चीनी पर इसका असर उतना जल्दी क्यों नहीं दिखता? इसके पीछे नमी को सोखने की क्षमता और दोनों पदार्थों की केमिकल प्रकृति अहम भूमिका निभाती है.

दरअसल, नमक और चीनी दोनों ही हवा से कुछ मात्रा में नमी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता. हालांकि, ज्यादा नमी होने पर चीनी भी चिपचिपी हो सकती है और उसमें गांठें बन सकती हैं. हालांकि, आमतौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक ज्यादा जल्दी गीला दिखाई देता है.

नमक जल्दी गीला क्यों हो जाता है?

हम जो टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, वह मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड से बना होता है. शुद्ध सोडियम क्लोराइड सामान्य परिस्थितियों में हवा से नमी को इतनी आसानी से नहीं खींचता कि वह तुरंत पानी जैसा हो जाए. लेकिन बाजार में मिलने वाले खाने के नमक में बहुत कम मात्रा में कुछ अन्य खनिज और यौगिक मौजूद हो सकते हैं. इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से जुड़े कुछ लवण नमी को तेजी से सोखने वाले होते हैं. जब बरसात में हवा की आर्द्रता बढ़ जाती है, तो हवा में मौजूद जलवाष्प नमक के संपर्क में आती है. नमी सोखने वाले घटक पानी को अपनी ओर खींच सकते हैं. धीरे-धीरे नमक के दाने आपस में चिपकने लगते हैं और ज्यादा नमी होने पर गीले से दिखाई देने लगते हैं. इसी वजह से कई बार नमकदानी में नमक आसानी से निकलना बंद हो जाता है.


Why Salt Gets Wet In Monsoon: बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?

चीनी का व्यवहार नमक से अलग है

चीनी भी हवा में मौजूद नमी से प्रभावित होती है. खासतौर पर ज्यादा आर्द्रता में चीनी के दाने नमी सोख सकते हैं, जिससे वे चिपकने लगते हैं और गांठें बन सकती हैं. लेकिन सफेद दानेदार चीनी अक्सर नमक की तरह तुरंत गीली या घुली हुई नहीं दिखती. इसकी वजह यह है कि चीनी और नमक की संरचना अलग-अलग होती है और नमी के साथ दोनों की प्रतिक्रिया भी अलग होती है. चीनी के दानों की सतह पर नमी जमा होने से वे एक-दूसरे से चिपक सकते हैं. इसलिए बरसात में अगर चीनी का डिब्बा खुला छोड़ दिया जाए या उसमें गीला चम्मच डाल दिया जाए, तो वह भी गीली, चिपचिपी और गांठदार हो सकती है.


Why Salt Gets Wet In Monsoon: बरसात में नमक गीला हो जाता है, चीनी क्यों नहीं?

यानी नमक गीला होता है और चीनी पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है. अंतर सिर्फ इतना है कि नमी के संपर्क में आने पर दोनों के बदलने का तरीका अलग होता है. नमक अक्सर गीला और चिपचिपा दिखाई देता है, जबकि चीनी में पहले गांठें बनने की समस्या ज्यादा नजर आ सकती है.

बरसात में नमक और चीनी को ऐसे रखें सूखा

मानसून में नमी से बचाने के लिए नमक और चीनी को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. सबसे पहले इन्हें साफ और पूरी तरह सूखे एयरटाइट कंटेनर में रखें. डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद होना चाहिए, ताकि बार-बार नमी वाली हवा अंदर न जा सके. नमक और चीनी के कंटेनर को सिंक के पास रखने से बचें. चूल्हे या गैस के बिल्कुल पास भी इन्हें रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भाप और तापमान में बदलाव हो सकता है. इन्हें रसोई की किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें.

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नमक या चीनी निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें. गीला चम्मच डिब्बे के अंदर जाते ही नमी पहुंचा सकता है, जिससे दाने चिपकने लगते हैं. हाथ गीले हों तो सीधे नमक या चीनी को छूने से भी बचना चाहिए. अगर बरसात में घर में नमी बहुत ज्यादा रहती है, तो एक बड़े डिब्बे को बार-बार खोलने की बजाय नमक और चीनी को छोटे-छोटे कंटेनर में बांटकर रखा जा सकता है. इससे पूरा स्टॉक हर बार नमी वाली हवा के संपर्क में नहीं आएगा.

ऐसे करें इस्तेमाल

नमक में नमी की समस्या होने पर उसे इस्तेमाल से पहले सूखे चम्मच से हल्के हाथ से अलग किया जा सकता है. वहीं, चीनी में बनी छोटी गांठों को भी सूखे चम्मच से तोड़ा जा सकता है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
Monsoon Sugar Salt
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