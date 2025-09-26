हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेल्थ

Symptoms of Insulin Resistance: इसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती संकेत, समय रहते पहचानें और मधुमेह से बचें

Symptoms of Insulin Resistance: डायबिटीज अचानक नहीं होती, बल्कि उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती लक्षण दिखते हैं. समय रहते इन्हें पहचानकर मधुमेह से बचाव संभव है.

By : मीनू झा  | Updated at : 26 Sep 2025 05:06 PM (IST)
Symptoms of Insulin Resistance: डायबिटीज अचानक नहीं होती, बल्कि उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती लक्षण दिखते हैं. समय रहते इन्हें पहचानकर मधुमेह से बचाव संभव है.

Symptoms of Insulin Resistance: आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज अचानक नहीं होती, बल्कि उससे पहले हमारा शरीर हमें कई छोटे-छोटे संकेत देता है. इन संकेतों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती लक्षण कहा जाता है. अगर समय रहते इन्हें पहचान लिया जाए, तो मधुमेह जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है.

1/7
थकान और कमजोरी: अगर बिना ज्यादा काम किए आपको बार-बार थकान महसूस होती है या ऊर्जा की कमी रहती है, तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का शुरुआती संकेत हो सकता है.
थकान और कमजोरी: अगर बिना ज्यादा काम किए आपको बार-बार थकान महसूस होती है या ऊर्जा की कमी रहती है, तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का शुरुआती संकेत हो सकता है.
2/7
अचानक वजन बढ़ना: पेट और कमर के आसपास चर्बी का बढ़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रमुख लक्षण है. यह अक्सर तब होता है जब शरीर ग्लूकोज़ को सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता.
अचानक वजन बढ़ना: पेट और कमर के आसपास चर्बी का बढ़ना इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रमुख लक्षण है. यह अक्सर तब होता है जब शरीर ग्लूकोज़ को सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता.
3/7
ज्यादा भूख लगना: बार-बार भूख लगना और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही भूख का दोबारा लगना इंसुलिन से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.
ज्यादा भूख लगना: बार-बार भूख लगना और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही भूख का दोबारा लगना इंसुलिन से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.
4/7
बार-बार प्यास लगना: शरीर में इंसुलिन का असर कम होने पर ब्लड शुगर स्तर बिगड़ता है, जिससे बार-बार प्यास लग सकती है और पानी पीने के बाद भी गला सूखा महसूस होता है.
बार-बार प्यास लगना: शरीर में इंसुलिन का असर कम होने पर ब्लड शुगर स्तर बिगड़ता है, जिससे बार-बार प्यास लग सकती है और पानी पीने के बाद भी गला सूखा महसूस होता है.
5/7
त्वचा में बदलाव: गले, कांख या कोहनी के पास काली और मोटी त्वचा (डार्क पैचेज़) बनना इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक खास लक्षण है.
त्वचा में बदलाव: गले, कांख या कोहनी के पास काली और मोटी त्वचा (डार्क पैचेज़) बनना इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक खास लक्षण है.
6/7
बार-बार पेशाब आना: अगर बिना ज्यादा पानी पिए भी आपको बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है, तो यह ब्लड शुगर असंतुलन का शुरुआती संकेत हो सकता है.
बार-बार पेशाब आना: अगर बिना ज्यादा पानी पिए भी आपको बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है, तो यह ब्लड शुगर असंतुलन का शुरुआती संकेत हो सकता है.
7/7
दिमागी थकान और ध्यान न लगना: इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर दिमाग पर भी होता है. अक्सर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और दिमागी थकान इसके संकेत हो सकते हैं.
दिमागी थकान और ध्यान न लगना: इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर दिमाग पर भी होता है. अक्सर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन और दिमागी थकान इसके संकेत हो सकते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Diabetes Insulin Resistance Early Warnings

Photo Gallery

View More
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, इन सितारों के लिए स्पेशल रहेगा साल 2025, घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, साल 2025 में इन स्टार्स के घर में गूंजेगी किलकारी
