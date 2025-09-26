एक्सप्लोरर
Symptoms of Insulin Resistance: इसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती संकेत, समय रहते पहचानें और मधुमेह से बचें
Symptoms of Insulin Resistance: डायबिटीज अचानक नहीं होती, बल्कि उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती लक्षण दिखते हैं. समय रहते इन्हें पहचानकर मधुमेह से बचाव संभव है.
Symptoms of Insulin Resistance: आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज अचानक नहीं होती, बल्कि उससे पहले हमारा शरीर हमें कई छोटे-छोटे संकेत देता है. इन संकेतों को इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती लक्षण कहा जाता है. अगर समय रहते इन्हें पहचान लिया जाए, तो मधुमेह जैसी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है.
Published at : 26 Sep 2025 05:05 PM (IST)
हेल्थ
