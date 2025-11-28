एक्सप्लोरर
Low Carb Diet Effects: कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देंगे तो शरीर पर कितना पड़ेगा असर? दिक्कत होने से पहले दुरुस्त कर लें यह गलती
Cutting Carbs Side Effects: तेजी से वजन कम करने के लिए या फिर अपने दिमाग शॉर्प करने के लिए लोग कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देते हैं.चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना भारी पड़ सकता है आपके ऊपर.
कई लोग तेजी से वजन घटाने या दिमाग को ज्यादा फोकस्ड रखने की उम्मीद में कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देते हैं. शुरुआत में यह तरीका असरदार लग सकता है, लेकिन शरीर के अंदर इसके चलते कई बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म से लेकर दिमाग़ और पाचन तक, कार्ब कम होते ही पूरा सिस्टम अलग तरीके से काम करने लगता है.
Published at : 28 Nov 2025 07:02 AM (IST)
